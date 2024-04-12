Formula E sürücüleri, Misano'daki sosis kerbler konusunda endişeli

Formula-E'de, bu hafta sonu ağırlıklı olarak motosiklet yarışları için kullanılan Misano World Circuit Marco Simoncelli pistinde iki yarış birden düzenlenecek.

Bu da viraj çıkışlarında, otomobil yarışları için pist sınırlarının kontrolünü zorlaştıran bir dizi geniş kaçış alanı olduğu anlamına geliyor.

Sürücüleri avantaj elde etmekten caydırmak için virajların çıkışına birkaç sosis kerb yerleştirildi ve bu da sürücülerin kerblerin boyutları nedeniyle endişelerini dile getirmelerine neden oldu.

Envision'dan Robin Frijns, "Buradaki hiçbir sürücünün sosisler kerblerden memnun olduğunu sanmıyorum."

"Pist limitleri için evet sorun yok ama bir hata yaparsanız ya da başka bir araç tarafından dışarı doğru itilirseniz kerblerin üzerlerinden geçersiniz. Birkaç yıl önce Monza'da son virajda gördüğümüz gibi uçabilirsiniz [2019 FIA Formula 3 şampiyonasında Alex Peroni ile]."

"Sosis kerbler bizim araçlarımız için çok büyük. GT araçları için iyi ama biz bir GT aracı kullanmıyoruz. Umarım yarış için bunu tekrar gözden geçirirler." dedi.

Abt'den Lucas di Grassi yarış direktörü Scott Elkins ile birlikte pisti dolaştı ve durumun çok daha kötü olduğunu düşündüklerini söyledi.

Di Grassi, "Yapılabilecekler açısından sonuçtan oldukça memnunum."

Lucas di Grassi, ABT CUPRA Formula E Team track walk Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Şikanı biraz değiştirdik [8/9. Virajlar] ve hâlâ 11. virajda kerblerin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama pist sınırları Valencia kadar kötü değil. İyi bir iş çıkarmışlar." dedi.

Abt'den Nico Muller ise "11. viraj tartışılıyor. Sanırım 1. viraj da tartışmaya açık."

"Potansiyel bir sorun olarak gördüğüm 13. virajın çıkışındaki virajlar çünkü hemen öncesinde 'Atak Modu' bölgesi var. bu yüzden 13. Virajda yan yana giden araçlar göreceğimizin kesin olduğunu düşünüyorum. Umarım bunlar bir sorun haline gelmez." dedi.

Misano'daki pistin uzun, geniş düzlükleri ve hızlı virajları geçen sezon Portland'da kullanılan ve çok sayıda geçişin gerçekleştiği pisti anımsatıyor.

Bu uzun düzlükler, sürücülerin öndeki aracın hava koridorunu enerji tasarrufu yapmak istedikleri için ard arda gitmeye çalışmalarına neden oluyor. Bu da sürücülerin grupta geri düşmemek için enerji tasarrufu yapmaya zorluyor. Bu hafta sonu da benzer bir yarış tarzı bekleniyor.

Şampiyona lideri Pascal Wehrlein, "Yarışın başında çok fazla enerji tasarrufu göreceğiz ve insanlar yarışa liderlik etmek istemeyecek ve önlerindeki aracın hava koridorunda olmaya çalışacaklar."

"Belli bir anda yarış hızlanacak ve o zaman podyuma çıkabilmek ya da kazanabilmek için ön grupta yer almanız gerekecek." dedi.