Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula E Roma ePrix I

Formula E sürücüleri, Misano'daki sosis kerbler konusunda endişeli

Formula E sürücüleri, bu hafta sonu Misano E-Prix'si öncesinde pist sınırlarını kontrol etmek için sosis kerblerin kullanılmasına ilişkin endişelerini dile getirdiler.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Misano sosis kaldırımları

Stefan Mackley

Formula-E'de, bu hafta sonu ağırlıklı olarak motosiklet yarışları için kullanılan Misano World Circuit Marco Simoncelli pistinde iki yarış birden düzenlenecek.

Bu da viraj çıkışlarında, otomobil yarışları için pist sınırlarının kontrolünü zorlaştıran bir dizi geniş kaçış alanı olduğu anlamına geliyor.

Sürücüleri avantaj elde etmekten caydırmak için virajların çıkışına birkaç sosis kerb yerleştirildi ve bu da sürücülerin kerblerin boyutları nedeniyle endişelerini dile getirmelerine neden oldu.

Envision'dan Robin Frijns, "Buradaki hiçbir sürücünün sosisler kerblerden memnun olduğunu sanmıyorum."

"Pist limitleri için evet sorun yok ama bir hata yaparsanız ya da başka bir araç tarafından dışarı doğru itilirseniz kerblerin üzerlerinden geçersiniz. Birkaç yıl önce Monza'da son virajda gördüğümüz gibi uçabilirsiniz [2019 FIA Formula 3 şampiyonasında Alex Peroni ile]."

"Sosis kerbler bizim araçlarımız için çok büyük. GT araçları için iyi ama biz bir GT aracı kullanmıyoruz. Umarım yarış için bunu tekrar gözden geçirirler." dedi.

Abt'den Lucas di Grassi yarış direktörü Scott Elkins ile birlikte pisti dolaştı ve durumun çok daha kötü olduğunu düşündüklerini söyledi.

Di Grassi, "Yapılabilecekler açısından sonuçtan oldukça memnunum." 

Lucas di Grassi, ABT CUPRA Formula E Team track walk

Lucas di Grassi, ABT CUPRA Formula E Team track walk

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Şikanı biraz değiştirdik [8/9. Virajlar] ve hâlâ 11. virajda kerblerin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama pist sınırları Valencia kadar kötü değil. İyi bir iş çıkarmışlar." dedi.

Abt'den Nico Muller ise "11. viraj tartışılıyor. Sanırım 1. viraj da tartışmaya açık." 

"Potansiyel bir sorun olarak gördüğüm 13. virajın çıkışındaki virajlar çünkü hemen öncesinde 'Atak Modu' bölgesi var. bu yüzden 13. Virajda yan yana giden araçlar göreceğimizin kesin olduğunu düşünüyorum. Umarım bunlar bir sorun haline gelmez." dedi.

Misano'daki pistin uzun, geniş düzlükleri ve hızlı virajları geçen sezon Portland'da kullanılan ve çok sayıda geçişin gerçekleştiği pisti anımsatıyor.

Bu uzun düzlükler, sürücülerin öndeki aracın hava koridorunu enerji tasarrufu yapmak istedikleri için ard arda gitmeye çalışmalarına neden oluyor. Bu da sürücülerin grupta geri düşmemek için enerji tasarrufu yapmaya zorluyor. Bu hafta sonu da benzer bir yarış tarzı bekleniyor.

Şampiyona lideri Pascal Wehrlein, "Yarışın başında çok fazla enerji tasarrufu göreceğiz ve insanlar yarışa liderlik etmek istemeyecek ve önlerindeki aracın hava koridorunda olmaya çalışacaklar."

"Belli bir anda yarış hızlanacak ve o zaman podyuma çıkabilmek ya da kazanabilmek için ön grupta yer almanız gerekecek." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Abt, Formula E'de Lola/Yamaha güç ünitesine geçiş yapacak
Sonraki haber Formula E İtalya E-Prix 1. Antrenman: Vergne lider, DS PENSKE 1-2

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Stefan Mackley
Daha fazlası
Stefan Mackley
Diskalifiye edilen Mortara: "Start/finish düzlüğünde yazılım sorunu yaşadık"

Diskalifiye edilen Mortara: "Start/finish düzlüğünde yazılım sorunu yaşadık"

Formula E
Tokyo ePrix
Diskalifiye edilen Mortara: "Start/finish düzlüğünde yazılım sorunu yaşadık"
Tokyo E-Prix'de enerji tüketimi sorunu yaşayan Rowland: "Galibiyet masadaydı"

Tokyo E-Prix'de enerji tüketimi sorunu yaşayan Rowland: "Galibiyet masadaydı"

Formula E
Tokyo ePrix
Tokyo E-Prix'de enerji tüketimi sorunu yaşayan Rowland: "Galibiyet masadaydı"
Tokyo E-Prix: Guenther son turda Rowland'ın baskısına direnerek kazandı

Tokyo E-Prix: Guenther son turda Rowland'ın baskısına direnerek kazandı

Formula E
Tokyo ePrix
Tokyo E-Prix: Guenther son turda Rowland'ın baskısına direnerek kazandı

Son Haberler

Ducati, Marquez ve Bagnaia arasında sorun beklemiyor

Ducati, Marquez ve Bagnaia arasında sorun beklemiyor

MGP MotoGP
Amerika GP
Ducati, Marquez ve Bagnaia arasında sorun beklemiyor
Ocon: "Aracımız her anlamda kötü"

Ocon: "Aracımız her anlamda kötü"

F1 Formula 1
Ocon: "Aracımız her anlamda kötü"
Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"

Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"

F1 Formula 1
Japonya GP
Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"
Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

FE Formula E
Roma ePrix I
Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye