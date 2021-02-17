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Formula E / Son dakika

Formula E, Diriyah pist düzeninde değişiklik yaptı

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Formula E, Diriyah pist düzeninde değişiklik yaptı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Benjamin Vinel
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Formula E ve FIA, Suudi Arabistan’daki sezon açılışından kısa bir süre önce , Riyad Sokak Pisti'nde birkaç değişiklik yaptı.

26-27 Şubat’ta Riyad’da gerçekleştirilecek olan yarış, Formula E’nin ilk gece yarışı olacak. Diriyah’daki UNESCO’nun dünya mirasları bölgesinde bulunan 2.495 km’lik pistin çevresinde düşük tüketimli LED ışıkları kullanılacak.

Üçüncü kez Formula E'ye ev sahipliği yapacak Riyad'la ilgili en büyük değişiklik, yarışın gece yapılması olacak ve ayrıca yarışı geliştirmek için bazı virajlarda küçük değişiklikler yapılacak.

Buna, ikinci viraja bağlanan pit çıkışı, dokuzuncu ve onuncu virajlar, yarışın başlatıldığı ana düzlüğü takip eden on sekizinci ve on dokuzuncu virajlar dahil.

Motorsport.com, bu değişikliklerin, yerel otoriteler tarafından, pistin bir kısmını kapsayan yol şebekesindeki değişikliklere adapte edilmesi için yapıldığını belirtti.

Formula E takımları olası pist değişiklikleri hakkında Perşembe günü bilgilendirildi, Pazartesi günü ise pistin final kurulumu gösterildi.

Bu son dakika değişiklikleri, FE takımlarının simülasyon programlarını etkileyebilir ve bu, sürücülerin Riyad’a gitmeden önce yeni pist düzenini denemek için kısa bir zamanları olacağı anlamına geliyor.

Pist değişiklikleri hakkında konuşan Nissan sürücüsü Sebastien Buemi, Motorsport.com'a verdiği röportajda şunları söyledi: ‘’Riyad pistinde küçük değişiklikler yapıldı, [Pazartesi] günü öğleden sonra 2’ye kadar pistin son hali elimizde olmayacaktı.’’

‘’FIA küçük bir güncelleme gönderdi. Pit çıkışını biraz geliştirmişler. Önceden biri pitten çıktığında, diğer araçların nerede olduğunu göremiyordu. Şimdi ise duvarların yerini biraz değiştirmişler.’’

‘’Zaten hızlı olan yokuş aşağı bir şikan vardı, bunu daha da hızlandırmışlar. Duvarları açabildikleri kadar açmışlar. Başlangıcı takip eden uzun bir düzlükten sonra da yolu biraz kestiğimiz bir bölüm vardı, oraya da duvar eklemişler ki daha fazla kesmeyelim.’’

‘’Bunlar küçük değişiklikler, ancak simülasyonda gerçek pistle veya gerçeğine en yakın şekilde hazırlanmak çok önemli.’’

‘’Bu değişikliklerin Pazar gecesi mi Pazartesi mi elimize geçeceğini bilmiyorduk, çünkü FIA dokümanı bize Cuma günü gönderildi.’’

‘’Sonuç olarak, pisti hazırlayanlar, pistin bir an önce hazır olması için bütün hafta sonu çalışmış oldular.’’

‘’Yeni belgeler, ilk yarıştan 14 gün önce elimize ulaştı. Pist düzenini 14 gün önceden belirleyerek maliyeti düşürmeye çalışıyorlar fakat sonunda, ben bunun bir şeyi düşürdüğünü düşünmüyorum, herkes çılgınlar gibi çalışıyor.’’

Seri, artık yeni pist düzeni planlarını yarıştan sadece 2 hafta önce duyurmayı hedeflediği için, Nisanda ilk defa düzenlenecek olan Valensiya E-Prix'sinde de, takımların aynı sorunlarla karşı karşıya kalması bekleniyor.

 

Çeviri: Betim Aker

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Seri Formula E
Editör Rachit Thukral

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