Formula E sezon öncesi testleri: Frijns ilk günün lideri oldu

Formula E, Gen2 araçlarının son sezonu olan 2022 öncesinde, sezon öncesi testlerini Valencia’daki Ricardo Tormo pistinde gerçekleştiriyor.

2021 sezonundaki araçların gelecek sezon da yarışmaya devam etmesi için, gelecek sezon yarış gücü 20kW arttırılacak ve güç aktarma organlarında sabit homologasyon döngüleri olacak.

Gün içerisinde sadece bir koninin yerinden oynaması sebebiyle bir kırmızı bayrak süreci yaşanırken, birkaç aracın yolda kalması sebebiyle de sarı bayraklar sallandı.

Mahindra sürücüleri Alexander Sims ve Oliver Rowland ikinci sektörde yolda kalırken, sonrasında yola devam edebildiler.

Üç günlük testin ilk günü, yeni sıralama turu formatının denenmesi için 90 dakikalık bir prova ile sona erdi.

4.5 saati normal test sürüşleriyle geçen seansta Frijns, 1:26.968 ile ilk sırada yer aldı. DS Techeetah ikilisi Jean-Eric Vergne ile Antonio Felix da Costa ise sırasıyla 0.173 ve 0.175 saniye geride ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldılar.

Frijns’ın bu derecesi, geçen seneki testin ilk günündeki en iyi dereceden 8 saniye yavaştı. Çünkü Formula E, bu testte pistin 240 metre daha uzun olan bir versiyonunu kullanıyor.

Super GT ve Super Formula şampiyonu Nick Cassidy’nin dördüncü olması, ilk dört sırada iki Envision Racing ve iki DS Techeetah aracı olmasını sağladı.

Porsche’den Andre Lotterer beşinci olurken, Jaguar’dan Mitch Evans altıncı, Andretti’den Jake Dennis yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Nissan e.dams sürücüleri Sebastien Buemi ve Maximilian Günther ile Porsche’den Pascal Wehrlein oldu.

Çaylak isimler Dan Ticktum ve Antonio Giovinazzi ilk sürüşlerinin ardından günü sırasıyla 18. ve 20. tamamlarlarken, Mercedes ikilisi Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries ise son iki sırada yer aldı.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images