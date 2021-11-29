Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mercedes, 2022 Formula E renk düzenini tanıttı
Formula E Test raporu

Formula E sezon öncesi testleri: Frijns ilk günün lideri oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Envision Racing sürücüsü Robin Frijns, Valencia’da gerçekleştirilen Formula E sezon öncesi testlerinin ilk gününü ilk sırada tamamladı.

Formula E sezon öncesi testleri: Frijns ilk günün lideri oldu

Formula E, Gen2 araçlarının son sezonu olan 2022 öncesinde, sezon öncesi testlerini Valencia’daki Ricardo Tormo pistinde gerçekleştiriyor.

2021 sezonundaki araçların gelecek sezon da yarışmaya devam etmesi için, gelecek sezon yarış gücü 20kW arttırılacak ve güç aktarma organlarında sabit homologasyon döngüleri olacak.

Gün içerisinde sadece bir koninin yerinden oynaması sebebiyle bir kırmızı bayrak süreci yaşanırken, birkaç aracın yolda kalması sebebiyle de sarı bayraklar sallandı.

Mahindra sürücüleri Alexander Sims ve Oliver Rowland ikinci sektörde yolda kalırken, sonrasında yola devam edebildiler.

Üç günlük testin ilk günü, yeni sıralama turu formatının denenmesi için 90 dakikalık bir prova ile sona erdi.

4.5 saati normal test sürüşleriyle geçen seansta Frijns, 1:26.968 ile ilk sırada yer aldı. DS Techeetah ikilisi Jean-Eric Vergne ile Antonio Felix da Costa ise sırasıyla 0.173 ve 0.175 saniye geride ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldılar.

Frijns’ın bu derecesi, geçen seneki testin ilk günündeki en iyi dereceden 8 saniye yavaştı. Çünkü Formula E, bu testte pistin 240 metre daha uzun olan bir versiyonunu kullanıyor.

Super GT ve Super Formula şampiyonu Nick Cassidy’nin dördüncü olması, ilk dört sırada iki Envision Racing ve iki DS Techeetah aracı olmasını sağladı.

Porsche’den Andre Lotterer beşinci olurken, Jaguar’dan Mitch Evans altıncı, Andretti’den Jake Dennis yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Nissan e.dams sürücüleri Sebastien Buemi ve Maximilian Günther ile Porsche’den Pascal Wehrlein oldu.

Çaylak isimler Dan Ticktum ve Antonio Giovinazzi ilk sürüşlerinin ardından günü sırasıyla 18. ve 20. tamamlarlarken, Mercedes ikilisi Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries ise son iki sırada yer aldı.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Mercedes, 2022 Formula E renk düzenini tanıttı
Önceki haber

Mercedes, 2022 Formula E renk düzenini tanıttı
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Matt Kew
Mercedes, 2022 Formula E renk düzenini tanıttı
Formula E

Mercedes, 2022 Formula E renk düzenini tanıttı

Susie Wolff, Venturi Formula E takımının CEO'su oldu
Formula E

Susie Wolff, Venturi Formula E takımının CEO'su oldu

Sette Camara, Dragon Penske Formula E takımı ile anlaşmasını uzattı
Formula E

Sette Camara, Dragon Penske Formula E takımı ile anlaşmasını uzattı

Robin Frijns Daha fazlası
Robin Frijns
Frijns, 2021/22 sezonu için Envision Virgin Racing'le anlaşma imzaladı
Haber video
Formula E

Frijns, 2021/22 sezonu için Envision Virgin Racing'le anlaşma imzaladı

Frijns, şampiyonluk ihtimalinin bittiğini kabul etti Zolder II
DTM

Frijns, şampiyonluk ihtimalinin bittiğini kabul etti

Nürburgring DTM: Frijns kazandı, Müller spin attı Nurburgring Sprint
DTM

Nürburgring DTM: Frijns kazandı, Müller spin attı

Son Haberler

Formula E sezon öncesi testleri: Frijns ilk günün lideri oldu
Formula E Formula E

Formula E sezon öncesi testleri: Frijns ilk günün lideri oldu

Mercedes, 2022 Formula E renk düzenini tanıttı
Formula E Formula E

Mercedes, 2022 Formula E renk düzenini tanıttı

Susie Wolff, Venturi Formula E takımının CEO'su oldu
Formula E Formula E

Susie Wolff, Venturi Formula E takımının CEO'su oldu

Ticktum, NIO 333 ile Formula E’ye geçiyor
Formula E Formula E

Ticktum, NIO 333 ile Formula E’ye geçiyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.