Formula E, seyirci kitlesini artırmak için F1 tarzı bir Concorde Anlaşması yapacak

Beklenen ticari anlaşma, Gen3 kurallarıyla birlikte uygulanacak ve bu anlaşmanın ''şampiyonanın finansal sürdürülebilirliğini ve ticari çekiciliğini'' arttırması bekleniyor.

Bu anlaşma sayesinde, tarafların yayıncılık hakları ve takımların her yarışta kendi içeriklerini üretmek için ne yapabilecekleri daha net belirlenecek.

Şu anda, kayda alınabilecek şeylerde çok az kısıtlama olsa da, pistteki bazı görüntüler üzerinde bazı sınırlamalar var ancak bunlar duruma göre uzlaşmaya açık.

Bu tür sınırlandırmaları resmiyete dökecek bu yeni anlaşma, Formula 1'in Concorde Anlaşmasına ve Premier League'in Lisans Anlaşmasına paralel maddeler barındıracak.

Formula E CEO'su Jamie Reigle, Autosport'a şöyle konuştu: ''Bu ticari yapının üzerinde çalışıyoruz.''

''Bu basitçe, organizatörlerle, takımların arasındaki hakların sınırlarını belirleyecek.''

''Geçtiğimiz yıl buraya girdiğimde, bu benim için bir sürpriz olmuştu. Premier League'de, her şey çok açık.''

''Profesyonel liglerin çoğunda taraflar arasındaki anlaşmaların açık kuralları var. Bu, üzerinde çalıştığımız bir şeydi.''

