Formula E, seyirci kitlesini artırmak için F1 tarzı bir Concorde Anlaşması yapacak

Beklenen ticari anlaşma, Gen3 kurallarıyla birlikte uygulanacak ve bu anlaşmanın ''şampiyonanın finansal sürdürülebilirliğini ve ticari çekiciliğini'' arttırması bekleniyor.

Bu anlaşma sayesinde, tarafların yayıncılık hakları ve takımların her yarışta kendi içeriklerini üretmek için ne yapabilecekleri daha net belirlenecek.

Şu anda, kayda alınabilecek şeylerde çok az kısıtlama olsa da, pistteki bazı görüntüler üzerinde bazı sınırlamalar var ancak bunlar duruma göre uzlaşmaya açık.

Bu tür sınırlandırmaları resmiyete dökecek bu yeni anlaşma, Formula 1'in Concorde Anlaşmasına ve Premier League'in Lisans Anlaşmasına paralel maddeler barındıracak.

Formula E CEO'su Jamie Reigle, Autosport'a şöyle konuştu: ''Bu ticari yapının üzerinde çalışıyoruz.''

''Bu basitçe, organizatörlerle, takımların arasındaki hakların sınırlarını belirleyecek.''

''Geçtiğimiz yıl buraya girdiğimde, bu benim için bir sürpriz olmuştu. Premier League'de, her şey çok açık.''

''Profesyonel liglerin çoğunda taraflar arasındaki anlaşmaların açık kuralları var. Bu, üzerinde çalıştığımız bir şeydi.''

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, 1st position, celebrates with members of his team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

''Medya ürünlerini kullanarak, seyircilerin çoğalmasından yararlanmak ve daha çok sponsora ulaşmak, organizatörler ve takımların amaçları arasındadır.''

''Dürüst olmak gerekirse, bu alandaki ilerleyişimizden mutluyum.''

Ticari anlaşma, Formula E'nin televizyon seyircilerini çoğaltmak ve şampiyonanın çeşitli yayın organlarında ne kadar yayın süresi aldığını resmileştirmek için tasarlanıyor.

Reigle şunları ekledi: ''Bu bir medya dağıtım ve medya platform stratejisi ki bu da futbol, Formula 1 veya ABD'deki basketbol gibi üst düzey sporlardan beklemeniz gereken bir şeydir.''

''Hâlâ medya haklarımızı paraya dönüştürdüğümüz veya ticarileştirdiğimiz bir noktada değiliz.''

''Seyirci kitlesini büyüteceğiz demek kolay, ancak bunun temellerini nasıl atarız? Her pazardaki en iyi yayıncılarla ortak olmalısınız.''

''Bunun olacağını işaret eden bazı sözleşmeli temellerimiz var. Ortaklarınız, sporun tanıtımını yapmak ve sporu büyütmek için neler yapıyor? Ürününüzü sık sık göstermeye ne kadar bağlılar?''

''Medyadaki yansıma işin en büyük kısmı, bu yüzden de buna çok fazla çaba harcıyoruz.''

Bu, daha fazla yayıncının, Formula E TV yayın akışını kullanmasının yanı sıra, Roma E-Prix'sinin BBC 2 kapsama örneğini ve ayrıca stüdyoda sunum yapanlara ve pit alanında muhabirlere sahip olan Almanya'daki SAT.1 ile yapılan anlaşmayı takip etmesine olanak tanıyacak.