Formula E, "savaş uçağından esinlenilen" Gen3 araçlarını tanıttı

Haberi dinle

Formula E'nin yeni Gen3 araçları tasarlanırken, bir savaş jetinin tasarımından esinlenilmiş. Formula E, bütün yarışlarını cadde pistlerinde gerçekleştiriyor ve yeni araçlar da sadece cadde pistlerinde yarışmak üzere geliştirildiler.

Bundan ötürü, araçlar daha kısalar. Araçların daha kısa olması sayesinde pilotlar, dar cadde pistlerinde daha kolay bir şekilde lastik lastiğe mücadele edebilecekler.

Araçların üstüne daha çok parçacık eklense de, yeni araçlar 60 kg kadar daha hafifler.

Gen3 araçlarının temel özelliği ise gücün artması. Enerjiyi geri döndüren motorlar yenilendiler. Arka akstaki motor 350 kW üretebiliyor. Artık ön aksta da bir motor var. Bu motor ise 250kW üretecek. Bu da aracın, toplamda 600kW geri dönüştürülmüş elektrik enerjisi kullanabileceği anlamına geliyor.

Bu araçta arka aksta fren yer almıyor ve arka akstaki durdurma gücü tamamen motor tarafından üretiliyor.

Formula E Gen3 car Photo by: FIA Formula E

Tanıtımda konuşan Formula E CEO'su Jamie Reigle, şunları söyledi: "Monako, motor sporlarının ruhani evidir ve Gen3 araçlarımızı tanıtmak için buradan daha uygun bir yer yok. Gen3 araçları, motor sporlarındaki gelenekleri bozuyor ve onlarla mücadele ediyor."

"Gen3 araçları; herhangi bir alandan taviz vermeden performans, verimlilik ve sürdürülebilirlik konusunda çıtayı belirliyorlar.

"FIA ile birlikte, Gen3 araçlarını Formula E taraftarlarına tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Daha geniş spor endüstrisine de yüksek performans ve sürdürülebilirlik kavramlarının nasıl bir arada bulunabileceğini gösteriyoruz. "

"Takımların ve pilotların, yeni araçları limitlerine kadar nasıl zorlayacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

Formula E Gen3 car Photo by: FIA Formula E

Formula E ayrıca, Gen3 araçlarının üretiminde sürdürülebilir materyaller kullanmaya odaklandı. Aracın üstündeki parçalarda, keten ve geri dönüştürülmüş karbon fiber gibi ürünler kullanıldı.

Buna ek olarak, yeni lastikler de daha sürdürülebilirler. Michelin, 2023'ten itibaren Formula E'nin lastik sağlayıcısı olmayı bırakacak ve Hankook, FE'nin yeni lastik sağlayıcısı olacak.

Hankook, lastiklerin üretiminde doğal hamurlar ve geri dönüştürüşmüş fiberler kullandı. Bu sürdürülebilir maddeler, lastik üretiminde kullanılan maddelerin %25'ini oluşturdu.

Gen3 araçlarında yer alacak bataryalar, Williams Advanced Engineering tarafından üretildiler. Bu bataryalar, kullanım ömürlerinin sonuna geldiğinde geri dönüştürülebilecek bir şekilde tasarlandılar.

Araçlardaki herhangi bir karbon fiber parça artığı, ki buna piste saçılan parçalar da dahil, başka alanlarda kullanabilmek için geri dönüştürülebilecek.

Formula E Gen3 car Photo by: FIA Formula E

Formula E'nin kurucusu Alejandro Agag ise şunları ekledi: "Gen3, Formula E ve Formula E Dünya Şampiyonası'nın 3. çağını temsil ediyor."

"Adım attığımız her çağda, elektrik teknolojisinin sınırlarını daha da zorluyoruz ve Gen3, şu ana kadarki en tutkulu projemiz."

"Dünyanın gözleri, şu anda Monako E-Prix'si için Prensliğe çevrilmiş durumda ve 2 senedir tasarlanan yeni araçlarımızı motor sporlarının tarihi evinde tanıtmaktan gurur duyuyoruz."