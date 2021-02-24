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Formula E / Son dakika

Formula E; Santiago, Meksika ve NYC yarışları için "Amerika ayağı" oluşturabilir

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Motorsport.com’un bilgisine göre, 2021 sezonu için Amerika ayağı oluşturmayı planlayan Formula E, Santiago, Meksika ve Londra E-Prix'si için yedek pistler ayarlayacak.

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Formula E; Santiago, Meksika ve NYC yarışları için "Amerika ayağı" oluşturabilir

Şili, Birleşik Krallığın “kırmızı listesinde”; yani Birleşik Krallığa gelişinden 10 gün öncesine kadar Sili’de bulunan şampiyona ve takım çalışanlarının 10 gün boyunca, hükumet onaylı bir otelde karantina altında kalması gerekecek.

Meksika ve ABD henüz “kırmızı listede” olmadığından, Haziran 5-6 tarihlerinde gerçekleşecek arka arkaya iki Santiago E-Prix'sinden sonra, Formula E’nin bu ülkelerde yarış düzenlemesi ve çalışanların bundan sonra Birleşik Krallığa dönmesi daha mantıklı görünüyor.

FIA’nın açıkladığı ilk 2021 FE takvimine göre, 16 Ocak’taki Santiago yarışından hemen sonra 13 Şubat’ta Meksika yarışı düzenlenecekti.

Sonrasında her 2 yarış da ertelendi ve tüm takvim geri çekilerek, gelecekte düzenlenecek yarışların grup grup açıklanacağı belirtildi. Son takvim güncellemesinin ise, bahar mevsiminin sonuna doğru gelmesi bekleniyor.

Şu anda Santiago E-Prix'si tarafından doldurulan 5 Haziran boşluğu ise ilk tasarıda, “henüz açıklanmayan” bir pist tarafından doldurulacak olarak görünüyordu, sonrasında ise 19 Haziran tarihinde Berlin, 10 Temmuz tarihinde ise New York E-Prix'sinin gerçekleşeceği gösteriliyordu.

Şu anda ise, Formula E gerekli seyahat ayrıcalıklarına sahip olsa bile, 3 yarış arka arkaya “Amerika ayağı” olarak düzenlenebilir. Suudi Arabistan’daki sezon açılışı yarışları da FE’nin seyahat ayrıcalığı sayesinde gerçekleştirilebilecek.

Motorsport.com’a konuşan FE yönetim kurulu üyesi Jamie Reigle, “Santiago sonrası için takvimimizi henüz duyurmadık fakat işleyen plana göre dünyanın o tarafında kalacağız gibi görünüyor.”

“Eğer ayrıcalıklarımız olmazsa çok ciddi bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekecek fakat elbette bazı ayrıcalıklarımızın olacağına ya da kısıtlamaların hafifletileceğine güvenerek hareket ediyoruz, yoksa oradan hemen sonra başka bir yere geçemeyiz.”

“Lojistik ve verimlilik yönünden Haziran ayında bir ‘Amerika ayağı’ gerçekleştirebilirsek, en verimli kararı vermiş oluruz.” dedi.

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Şu anda Autodromo Hermanos Rodriguez pistinde geçici bir hastane yer alıyor ve Cruise Terminal’deki Brooklyn Saha Hastanesi kapanmasına rağmen Red Hook bölgesinde acil aşılama merkezleri kuruldu.

Bunun sonucunda FE, her 2 bölgenin de zamanında hazır olmaması durumuna karşı alternatif yarış pistleri ayarlama çalışıyor. Bunun Avrupa kıtasındaki ilk örneklerinden biri de Roma E-Prix'si için yedek olarak Vallelunga pistinin seçilmesi oldu.

Şampiyona aynı zamanda Nightingale Hastanesi'ne çevrilen Londra ExCel Centre için de, 2021 takvimine eklenmesi için yapılan çalışmalar sonuç alamadığı takdirde, yarışı düzenlemek için yedek bir pist değerlendiriyor.

Reigle, “Meksika, New York ve Londra’daki ExCel Centre konusunda karşılaştığımız sorun, bu pistlerin acil aşılama merkezleri olarak kullanılması.”

“Dolayısıyla gerçekleşecekleri tarihte neler olacağını öngörmemiz çok zor.”

“Şunu söyleyebilirim ki, her 3 yarış için de, aynı ülkede ya da yakın bir ülkede alternatif pistler arıyoruz.” dedi.

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Seri Formula E
Editör Matt Kew

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