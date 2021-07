Formula E, elektrikli alt yaş kategorileri ve kadınların yarıştığı elektrikli bir seri yaratmak istiyor

Formula E pistleri, sadece cumartesi ve pazar günleri gerçekleşen bir etkinliğe ev sahipliği yapmak üzere kuruluyor. Bu da başka serilerin Formula E'den önce aynı hafta sonu yarışmasına fırsat doğuruyor.

Formula E'nin kurucu ortaklarından Alberto Longo, Formula E'nin elektrikli bir alt yaş kategorisi oluşturmak için çalıştıklarını belirtse de Formula E'nin CEO'su Jamie Reigle, bunun serinin Gen3 kuralları gelene kadar bunun bir öncelik olmadığını söyledi ve şunları söyledi: "Gen3 çağı geliyor: yeni bir araç, potansiyel yeni bir yarış formatı ve yeni şehirler. Yapılacaklar listemin ilk üçünü düşündüğümde bu fikir orada mı? Hayır, ilk 3'ümde değil."

"Fazlasıyla boş pist vaktimiz var. Yarışlardan önce [cuma günü] bir etkinlik yapabiliriz, o gün bir etkinlik yapabiliriz ve bunun üzerinde göz gezdiriyoruz."

Yarışlardan önce planlanan bu yeni destek serisini biraz daha detaylandırması istediğinde Reigle, araç üreticilerinin desteklediği bir şampiyona, sadece kadınların yarıştığı bir serinin ve elektrikli alt yaş kategorilerinin 3 ana konu olduğunu belirtti.

"Benim için gençliğin gelişimi, kesinlikle konuşulabilecek bir konu. Bir de cinsiyet boyutu var ki bu da enteresan."

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, at the start of the race

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images