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Formula E Haberler

Formula E, elektrikli alt yaş kategorileri ve kadınların yarıştığı elektrikli bir seri yaratmak istiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Sadece kadınların yarıştığı bir şampiyona, mevcut FE markalarının destekleyeceği bir destek serisi ve tamamıyla elektrikli alt yaş kategori yarışları; Formula E patronlarının hedefleri arasında yer alıyor.

Formula E, elektrikli alt yaş kategorileri ve kadınların yarıştığı elektrikli bir seri yaratmak istiyor

Formula E pistleri, sadece cumartesi ve pazar günleri gerçekleşen bir etkinliğe ev sahipliği yapmak üzere kuruluyor. Bu da başka serilerin Formula E'den önce aynı hafta sonu yarışmasına fırsat doğuruyor. 

Formula E'nin kurucu ortaklarından Alberto Longo, Formula E'nin elektrikli bir alt yaş kategorisi oluşturmak için çalıştıklarını belirtse de Formula E'nin CEO'su Jamie Reigle, bunun serinin Gen3 kuralları gelene kadar bunun bir öncelik olmadığını söyledi ve şunları söyledi: "Gen3 çağı geliyor: yeni bir araç, potansiyel yeni bir yarış formatı ve yeni şehirler. Yapılacaklar listemin ilk üçünü düşündüğümde bu fikir orada mı? Hayır, ilk 3'ümde değil."

"Fazlasıyla boş pist vaktimiz var. Yarışlardan önce [cuma günü] bir etkinlik yapabiliriz, o gün bir etkinlik yapabiliriz ve bunun üzerinde göz gezdiriyoruz."

Yarışlardan önce planlanan bu yeni destek serisini biraz daha detaylandırması istediğinde Reigle, araç üreticilerinin desteklediği bir şampiyona, sadece kadınların yarıştığı bir serinin ve elektrikli alt yaş kategorilerinin 3 ana konu olduğunu belirtti.

"Benim için gençliğin gelişimi, kesinlikle konuşulabilecek bir konu. Bir de cinsiyet boyutu var ki bu da enteresan."

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, at the start of the race

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, at the start of the race

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Sonrasında üretici partnerlerimiz var, bu üreticilerin yarış programlarıyla yol araçları arasında nasıl bir bağlantı kurmak istediğini görebiliriz, bu da yapılabilir."

"Bunları 3 farklı konu olarak görüyorum. Birlikte yürütülebilirler ya da birbirlerine paralel ilerlerler."

Reigle'a Formula E'nin elektrikli kadın platformu konusunda tamamıyla kadınların yarıştığı W-Series'le birleşip birleşemeyeceği soruldu.

Reigle, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Kendimize çözmemiz gereken problemin ne olduğunu sormalıyız."

"Formula E'nin sporun en üst seviyesinden sürücüleri getirme ya da sürücü yetiştirme gibi problemi mi var? Çözmemiz gereken bir problem mi var? Benim için ortada bir problem olup olmadığı açık değil."

"En iyi yeteneklere ulaşmak bu sorunlardan biri değil."

"Bugün spordaki büyük temalardan biri ne? Sürdürülebilirlik bunlardan biri ve bu konuda oldukça güçlüyüz. Cinsiyet çeşitliliği ise büyük bir problem."

"Büyük yönetim organlarının çoğu, bu futbol, basketbol ya da voleybol olabilir, hepsinin kadınlar için bir platform yaratma planı var. Biz de bu konuya bakmalıyız."

"Bu, daha çok 'FE'yi nasıl daha çok büyütürüz?' sorusuyla alakalı ve 'Bunu en iyi şekilde nasıl yaparız?' sorusuyla alakalı."

 

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