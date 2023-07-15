Formula E, Roma'yı vuran sıcak hava dalgasından nasıl etkileniyor?

Ülkemizi vuran hava dalgası, özellikle Akdeniz ülkeleri olmak üzere tüm Avrupa'yı sarmış vaziyette; sıcaklıklar bir sonraki hafta 42 dereceye kadar yükselecek.

Bu durum, yaz sezonunu Avrupa'da geçiren yarış serilerini etkileyecek, dolayısıyla bu hafta sonu Roma'da gerçekleşecek Formula E yarışında da sıkıntılarla karşılaşabiliriz.

Şampiyona lideri Jake Dennis, "[Sıcak hava] hem takımları, hem sürücüleri, hem de bataryaları fazlasıyla zorlayacak."

"Elbette bu faktörü hafta sonu boyunca göz önünde bulundurmalıyız, ancak Gen3 araçları bu koşullara uyum sağlama konusunda iyi. Sıkıntı yaşamayı beklemiyorum."

"Gen2 araçları sıcak havada felaketti, dolayısıyla Williams'a sıcaklık sorununu geride bırakmamızı sağlayan bataryalar için teşekkür ediyoruz." dedi.

Nissan takım patronu Tommaso Volpe, "Hava büyük ihtimalle çok sıcak olacak, şimdiden zorlanmaya başladık. Sürücüler için durum daha da sıkıntılı."

"Çoğunlukla yol tutuşu bulabilmek ve lastikleri yönetmek yarışların gidişatında büyük rol oynar, ancak bu kez diğer Roma yarışlarının aksine havanın da üstesinden gelmeliyiz." dedi.

Mitch Evans, Jaguar Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Sıcaklık nedeniyle şehir genelinde su kesintisi var, dolayısıyla bu hafta sonu buz banyoları da yasaklandı -ki bu, sürücülerin yarış öncesi rutininin büyük bir parçası.

Mitch Evans, "Buz banyosu yapmayı iple çekiyordum, ancak duyduğum kadarıyla yasaklanmış. Sanırım bir su kesintisi var. Bu çok tatsız."

"Yarış kolay olmayacak. Bugün dahi sıcaklığın arttığı birkaç saat oldu. Takımlar, mühendisler, mekanikerler ve herkes gün boyunca sıcaklıkla baş etmeye çalışacak."

"Sürüş açısından bakarsak herkes zorlanacak, dolayısıyla başımızı öne eğip işimize bakacağız." dedi.