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Formula E / Son dakika

Formula E, Roma'nın anlaşmasını 2025'e kadar uzattı

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Formula E, Roma'nın anlaşmasını 2025'e kadar uzattı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Nis 2020 06:29

Formula E organizatörleri prensip olarak, Roma E-Prix'sini 2025 yılına kadar takvimde tutacak olan beş yıllık yeni bir anlaşma imzaladılar.

Cuma günü gerçekleştirilen Roma Kent Konseyi toplantısında yeni bir anlaşma imzalandı. Yine de son onay,19 Haziran'da yapılacak olan Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında alınacak.

Roma E-Prix, ilk kez 2017-18 sezonunda FE takvimine katıldı ve yarışın bu yıl 4 Nisan'da yapılması planlanmıştı. Ancak patlak veren koronavirüs sonrası sezon, Haziran sonuna kadar askıya alındı.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi şunları söyledi: “Roma, Formula E için önemli bir referans ve büyük etkinlikler için önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Sağlıkla ilgili acil durumdan çıktığımızda, her zamankinden daha güçlü şekilde geri dönmemiz gerekecek."

“Şehrimiz bu meydan okumaya hazır ve İtalya'nın başkenti, 2025 yılına kadar serinin sembolü olmaya devam edecek. Bu anlaşma, kentsel alanlara pek çok yatırım getirecek ve işbirliğimizi daha da güçlü kılacak."

“Bu, Romalılara pek çok fayda sağlayacak bir sözleşme ve yeniden başlamamıza yardımcı olacak. Şehrimiz, sürdürülebilir fikirlere ve yenilikçi teknolojilere öncülük eden Formula E'ye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor. ”

FE'nin kurucusu ve başkanı Alejandro Agag ekledi: “Bu önemli başarıyı ve uzun vadeli yeni bir işbirliğinin başlangıcını duyurmaktan onur duyuyoruz. Roma belediye başkanı Virginia Raggi'ye ve tüm yönetime bunu mümkün kıldıkları için teşekkür ediyoruz."

"İtalya pazarı bizim için stratejik bir öneme sahip ve bu ülkeyle çalışmaya devam etmek istiyoruz, bu da serinin popülerliğini daha da artıracak." 

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Editör Matt Kew

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