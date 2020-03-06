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Formula E / Roma E-prix / Son dakika

Formula E, Roma E-Prix’sini koronavirüs nedeniyle erteledi!

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Formula E, Roma E-Prix’sini koronavirüs nedeniyle erteledi!
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
6 Mar 2020 15:01

Formula E Roma E-Prix’si, koronavirüs nedeniyle ertelenen bir başka motor sporları etkinliği oldu.

4 Nisan’da yapılması planlanan etkinlik, FE’nin sıradaki yarışı olacaktı ancak Çin’deki Sanya E-Prix’sinden sonra bu sezon ertelenen ikinci yarış oldu.

Çarşamba günü İtalya hükümeti, COVID-19 virüsünün yayılmasını engellemek için 3 Nisan’a kadar tüm sportif etkinliklerin seyircisiz gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Bu tarih, Roma E-Prix’sinin bir gün öncesi olmasına rağmen, yarıştan önceki gün shakedown seansı gerçekleştiriliyor.

FE’den yapılan açıklamada, Roma yarışını kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra ileri bir tarihte yapma konusunu değerlendirmek için şampiyona ortakları ve paydaşlarıyla yakın bir iş birliği içerisinde çalışılacağı belirtildi.

Ayrıca bilet sahipleriyle de önümüzdeki günlerde uygun mecralardan iletişime geçileceği de belirtildi.

Bu açıklama, 2019/20 FE takviminin geri kalanı için de şüphe uyandırıyor.

Bu konuda en yüksek risk içeren yarışlar 3 Mayıs’taki Seul (Güney Kore) ve 6 Haziran’daki Jakarta (Endonezya) olarak görünüyor.

Ancak Motorsport.com, FE’nin 4 Nisan’da Roma yerine alternatif bir yerde yarış yapabileceğini öğrendi. Bunlardan biri, sezon öncesi testlerinin yapıldığı Valencia’daki Ricardo Tormo pisti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Roma E-prix
Editör Matt Kew

Yarış merkezi

Roma E-prix

Roma E-prix

3 Nis - 4 Nis
Son sonuçlar Puan Durumu

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