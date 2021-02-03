Formula E, Roma E-Prix'si için yeni pist düzenini duyurdu

Değişimden önce 21 dönüşle 1.77 mil uzunluğa sahip pist, artık 19 dönüşe ve 2.1 millik bir mesafeye sahip. Formula E’nin daha önce yarıştığı pistler arasından sadece 2014 ve ‘15 yıllarında kullanılan Beijing pisti, 2.17 millik mesafesiyle Roma pistini geçmiş bulunmakta.

Halen Esposizione Universale Roma (EUR) bölgesinde gerçekleşen yarış- Benito Mussolini’nin 1942’de Faşizmin 20. Yılını kutlamayı planladığı bölge-, şehir trafiğine olan etkisini azaltmak için Via Cristoforo Colombo yolundan yaptığı geçişi kısalttı.

Turu uzatmak için ise 4 adet 90 derecelik viraj ve bir şikan eklendi, ayriyeten 3. ve 4. virajlar arasındaki düzlük de uzatıldı. Artık bu düzlükten geçilirken Palazzo dei Congressi, Piazza Marconi ve ‘Square Coliseum’ anıtları da görülebilecek.

Pist düzeninin değişikliği, resmi olmayan FE sürücü paneli üyeleri Lucas di Grassi ve Oliver Rowland ile, yeni Venturi Racing takım patronu yardımcısı Jerome d’Ambrosio’nun geribildirimleri sonucunda gerçekleşti.

İtalya FE genel yöneticisi Renato Bisignani şöyle konuştu: “Roma Capitale’yle sözleşmemizi 5 yıl daha uzattıktan sonra, geçmiş bilgilerimizden yararlanarak Formula E’ye EUR bölgesinde uzun süreli bir plan inşa etmek için, pistimizi ve etkinliğimizi değiştirme fırsatını kullandık.”

“Bu zorlu yılda Roma’ya yaptığımız yatırımlar, Formula E’nin kalbinde yer alan sürekli vizyona örnek teşkil etmektedir.”

“Roma sürücülerin en sevdiği pistlerden biri ve sportif açıdan aynı özellikleri koruyabilmek için çok çalıştık, pisti önceki yıllarda olduğundan daha heyecanlı hale getirmek için.”

FE’nin raporuna göre 2019’da düzenlenen Roma E-Prix'si, ülke ekonomisine 60 milyon Euro katkıda bulunmuş. Aynı zamanda FE, caddelerin zeminleri ve kaldırımlar yenilenirken çıkacak masrafları da karşılayacaklarını açıkladı.

Pandemi dolayısıyla seriye 1 yıl ara verdikten sonra Roma, 2021 FE sezonunda takvime geri dönüyor ve beraberinde Valensiya, Monako, Marakeş ve Santiago E-Prix'lerini de getiriyor. (Santiago’da 2 hafta arka arkaya yarış gerçekleşecek.)

Motorsport.com’un bilgisine göre, pistlerle yapılan anlaşmalar gereği; COVID pandemisi kısıtlamaları hafiflediği takdirde, yarışları yerel halk da seyredebilecek.

Durumlar değişirse ve Roma’daki şehir pistinde yarış gerçekleştirilemezse, rezerv pist olarak kalıcı Vallelunga pisti kullanılacak.

Fakat 2 pist arasında sadece 20 millik bir mesafe bulunduğundan, Motorsport.com’a konuşan FE şampiyona direktörü Alberto Longo; bir pistteki yarış iptal olduğunda diğerinde de gerçekleşmeme olasılığı olduğunu söyledi.

FE’nin 2021 takvimindeki diğer yarışları bahar aylarında açıklaması ve toplamda 15 yarışla, 2021’in en çok yarış düzenlenen sezon olması bekleniyor.

Motorsport.com’un bilgisine göre takvime; Sanya, New York ve Berlin E-Prix'leri dönerken, Londra ExCeL merkezi ve Seoul pistleri ilk defa girecek.