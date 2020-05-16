Formula E Race At Home Challenge: Hong Kong'un galibi Pascal Wehrlein oldu!

Sıralamalarda pole pozisyonunu alan isim Edoardo Mortara olurken yanında start alan isim Pascal Wehrlein oldu. Üçüncü sıradan başlayan isim Stoffel Vandoorne olurken, şampiyona lideri Maximilian Günther yarışa dördüncü sıradan başladı.

Start ile beraber iyi bir şekilde kalkan Mortara, ilk viraja doğru gelinirken liderliğini korudu. Ancak bu sırada büyük bir kaza oldu ve tüm grid birden bu kazaya karıştı. Bu kaza sonrasında tüm sıralama değişti. Mortara liderliğini korumayı başarırken, yarışa 12. sıradan başlayan James Calado ikinciliğe kadar yükseldi. Şampiyona lideri Günther ise 11. sıraya kadar geriledi.

İlk iki tur sonrasında Wehrlein, kazanın etkisiyle kaybettiği iki sırayı geri kazanmaya başladı ve Nyck de Vries'i geçerek üçüncülüğe yerleşti. Dördüncü turun başında ise ikinci sıradaki James Calado'yu geride bırakan Alman pilot, ilk sıradaki Mortara'yı takip etmeye başladı. Wehrlein ile beraber üst sıralara çıkmaya çalışan bir diğer isim ise Vandoorne'du. Belçikalı pilot da Calado'yu geride bıraktı ve üçüncülüğü ele geçirdi.

Bir sonraki turda ise Mortara, pistin şikanlı bölümünde duvara çarparak liderliği kaybetti ve beşinci sıraya kadar geriledi. Daha sonrasında ise Wehrlein, arkasındaki Vandoorne ile 3 saniyelik bir farka sahip oldu.

8. tura gelindiğinde ise şampiyona lideri Maximilian Günther, 19. sırada götürdüğü yarışı, eleme sistemi ile yapılan yarış gereği ile bıraktı. Böylece Alman pilot, ilk defa bir Race At Home Challenge yarışından puan çıkaramamış oldu.

Yarışın kalan bölümünde ise Pascal Wehrlein, elinde olan liderliği koruyarak çizgiyi ilk sırada geçerken Stoffel Vandoorne yarışı ikinci sırada tamamladı. Üçüncü olan isim ise Jaguar Racing pilotu James Calado oldu.

İlk onu tamamlayan isimler ise de Vries, Mortara, da Costa, Frjins, Turvey, Buemi ve Rowland oldular.

Bu sonuç ile beraber Wehrlein, üst üste ikinci galibiyetini almakla beraber şampiyona liderliğini de eline geçirdi. An itibariyle tabloda Wehrlein, 70 puan ile liderlik koltuğunda bulunmakta. 65 puan ile Maximilian Günther ikinci, 58 puan ile Stoffel Vandoorne ise üçüncü sırada bulunuyor.

Race at Home Challenge'ın bir sonraki yarışı ise 23 Mayıs Cumartesi günü TSİ 17.30'da yapılacak. Yarışın yapılacağı pist ise belirli değil.