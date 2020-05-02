Formula E Race at Home Challenge: Günther üst üste üçüncü defa kazandı!

Koronavirüs pandemisi sebebiyle durdurulan Formula E sezonu sırasında oluşturulan Race at Home Challenge'da, serinin tüm pilotları rFactor 2 oyununda bir araya gelerek yarışıyorlar. UNICEF'i destekleyen seri, koronavirüsten dolayı eğitim şartları zorlaşan çocuklar ve ailelerine yardım amacı güdüyor.

Seride şu ana kadar iki tanesi şampiyona olmak üzere toplam üç tane yarış yapıldı. İlk yarış, sezon öncesi yarış olarak tanımlandı ve Monako E-Prix sanal pistinde yapıldı. İkinci yarış ise şampiyonanın ilk yarışı olarak Hong Kong E-Prix sanal pistinde yapıldı.

Yarış formatında ise, tur başında en son sırada olan kişinin elenmesi ile oluşuyor ve pist üzerinde 10 sürücü kalana kadar mücadele devam ediyor. Son 10 kişi ile ise son tur yapılıyor ve yarış, bu sıralamaya göre sona eriyor.

Bu iki yarışı birden kazanan isim ise Maximilian Günther olmuştu ve Alman pilot, yarışın sıradaki ayağına da favorilerden biri olarak geldi.

Sürücülerin yarıştığı yarış ile beraber, bu yarışın hemen öncesinde normal katılımcıların da yer alabileceği bir yarış yapılıyor. Bu yarışta, normal simülatör yarışçıları ile beraber Audi fabrika takımı pilotu Kelvin van der Linde, Jaguar yedek pilotu Alex Lynn ve Tag Heuer Porsche yedek pilotu Simona de Silvestro da yer aldı.

Yapılan bu yarışı kazanan isim ise Peyo Peev oldu. Podyumu tamamlayan diğer isimler Kevin Siggy ve Lucas Mueller oldu.

Her ne kadar Brendon Hartley, yaşadığı internet problemleri sebebiyle yarışa katılamamış olsa da Sam Bird'ün bu klasmana katılması ile beraber 24 sürücünün tamamı, Race at Home Challenge'a katıldı ve prestijli seriler arasında ilk defa tam gridin katıldığı bir eSpor organizasyonuna şahit olundu.

Yarışçılar, gerçek Formula E pisti yerine, rFactor 2 tasarımcılarının yarış için özel olarak tasarladığı "Electric Docks" adlı sanal bir pistte yarıştılar. Bu sebeple bu yarışa özel olarak verilen puan dağılımı, pilotların piste hakim olmaması sebebiyle, diğer şampiyona yarışlarına göre daha az olacak.

Sıralamalar ise tek turluk zamanlara göre belirlendi ve pole pozisyonunu alan isim, Mercedes FE sürücüsü Stoffel Vandoorne oldu. Şampiyona lideri Maximilian Günther ise ikinci sıradan başlarken, Tag Heuer Porsche pilotu Andre Lotterer yarışa üçüncü sıradan başladı.

Startta yavaş kalan Vandoorne, Lotterer ve Günther ile yakın bir şekilde ilk şikana doğru ilerledi ve şikan sonrasında aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Aracına büyük bir hasar alan Vandoorne, kaza sonrasında yarışa dördüncü sırada geri döndü.

Vandoorne'un kazası sonrası liderliği alan Günther, Lotterer ile farkı 0.6 saniye kadar açtı. Ancak ikinci turun başında yaptığı hata ile beraber Lotterer de aracına büyük bir hasar aldı ve spin attı. Lotterer yarışa 18. sırada devam etmeyi başardı.

İlk üç sırada başlayan iki pilotun yaptığı kazalar ile Günther, ikinciliğe yükselen Mahindra pilotu Pascal Wehrlein'a karşı 3 saniyelik rahat bir farka sahip oldu.

Ancak 10. tura gelindiğinde arayı 0.6 saniyeye kadar indiren Wehrlein, Günther'e yaklaştığı anda son virajda duvara çarptı ve temposunu kaybetti. Üçüncü sıradaki Robin Frijns ile olan farkın 9 saniye olması sebebiyle Wehrlein, ikinci sırada kalmayı başarsa da aracı büyük hasar aldı.

Yarışın sonunda ise Günther damalı bayrağa ilk sırada ulaşırken, Envision Virgin Racing pilotu Robin Frijns ikinci ve GEOX Dragon pilotu Nico Müller yarışı üçüncü sırada tamamladı.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Neel Jani, Stoffel Vandoorne, Oliver Turvey, Nyck de Vries, James Calado, Jean-Eric Vergne ve Pascal Wehrlein oldu.

Günther, yarış sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İlk birkaç tur çok kaotik oldu. Çok fazla temas ve çok fazla itişme oldu, ancak üç viraj sonunda önde kalmayı başardım ve bu yüzden çok mutluyum."

İkinci şampiyona yarışı sonrasında 50 puanla lider olan Günther'in 20 puan arkasında, ikinci sırada Robin Frijns bulunuyor. Üçüncü ise 22 puanla Stoffel Vandoorne oldu. Bir sonraki yarış ise haftaya Cumartesi koşulacak.