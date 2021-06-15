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Formula E, Puebla E-Prix'sinde yarışılacak pistin düzenini tanıttı

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Çeviren:
Can Çarpıcı

Formula E, 10.000 kadar seyircinin tribünlerde olacağı Puebla E-Prix'sinde kullanılacak pist düzenini tanıttı.

Formula E, Puebla E-Prix'sinde yarışılacak pistin düzenini tanıttı

Formula E, 2016'dan bu yana Formula 1'in de yarıştığı Autodromo Hermanos Rodriguez pistinin kısaltılmış bir versiyonda yarışıyordu.

Ancak Meksika'da artan vakalarla birlikte Autodromo Hermanos Rodriguez pistine pandemi hastanesi kuruldu. Bu nedenden dolayı Formula E, 2021 sezonunda Meksika'da düzenleyeceği yarışı için farklı bir yer bulmak zorunda.

Puebla şehrine yakın Autodromo Miguel E. pisti, bu seneki yarışın düzenleneceği yer olarak belirlenmişti.

1.85 millik bu pist, saat yönünün tersine ilerliyor. Formula E, 2005-2009 yılları arasında Dünya Touring Car Şampiyonası'nın düzenlendiği pist düzenini kullanmayacak. 

Bu düzen, 2010 senesinde güvenlik endişeleri nedeniyle Touring Car takviminden de çıkartılmıştı.

Normalde kullanılan düzenin 3. virajının ardından Formula E sürücüleri daha dar bir U virajını takip edecek ve 6. virajdan normal düzene dönecek. Böylelikle pistin oval kısmı alınmamış olacak.

Pistin atak modu aktivasyon çizgisi ise oldukça farklı. Pilotların atak modunu alabilmek için Dünya Rallycross tarzında "joker turu" atması gerekecek. Yani, atak modu almak isteyen pilotlar farklı ve daha uzun bir rotayı takip ederek turlarını tamamlayacak.

Turun geri kalanında Touring Car yarışlarında kullanılan düzene bağlı kalınacak ve 15. virajdaki oval bölüm geçilerek start/finiş düzlüğüne ulaşılacak.

Puebla Formula E track map

Puebla Formula E track map

Dünya Touring Car Şampiyonası'nda yarışan ve Antonio Felix da Costa'nın menajerliğini yapan Tiago Monteiro, pist hakkında şunları söyledi: "Rakım oldukça fazla ve biz daha da yukarı çıkıyoruz. Oldukça büyük volkanik bir platoya çıkıyoruz ve bunu hissedebiliyorsunuz."

"Yani, her gün havanın azaldığını ve yorulduğunuzu hissedebiliyorsunuz."

"Pist ilginç, asfaltında yol tutuşu oldukça düşük. Birkaç sene önce ben sürdüğümde neredeyse buzdaymışım gibi hissettirdi. Oldukça zorlayıcıydı."

"Bence sürücüler için en büyük meydan okuma; oksijen azlığı, yorgunluk ve kafalarını serin tutmak olacak. O sıcaklığı hissettiğimizi hatırlıyorum."

Geçtiğimiz ay düzenlenen Monaco E-Prix'sine sınırlı sayıda taraftar alınmıştı. Duble yarış gerçekleştirilecek bu etkinliğine ise her gün için 10.000 kadar seyirci alınacak.

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