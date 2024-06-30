Formula E Portland: Da Costa, Cassidy ve Evans'ın zaferi kaçırmasıyla kazandı!

Şampiyona lideri Cassidy, sezonun üçüncü zaferini almak ve Portland International Raceway'de bir elini şampiyonluk kupasına koymak üzereydi.

Ancak, sondan bir önceki turda liderken, Yeni Zelandalı sürücü 10.virajın hızlı kısmında geniş alarak dışarı çıktı, bu da onun bir sonraki sağ virajda spin atmasına neden oldu. Cassidy puan barajının dışında kalarak yarışı bitirdi.

Evans, takım arkadaşının hemen arkasında bulunuyordu ve damalı bayrağı birinci sırada gördü, ancak Evans'a Jake Hughes ile önceki bir çarpışma nedeniyle beş saniyelik bir ceza verildi.

Bu, pol pozisyonunda başlayan Evans'ın nihai sıralamada sekizinci sıraya düşmesine neden oldu ve da Costa, Shanghai'deki son zaferinin ardından bir zafer daha elde ederek son dört yarışta üç galibiyet kazandı.

Cassidy, ilk bölümde enerjisini korumak için ilk 10'un sınırlarında dolaşarak dikkat çekmeden ilerledikten sonra, 23. turda da Costa'dan liderliği kesin bir şekilde aldı. 10. sırada başladığı yarışta ilk kez 12. turda öne geçti ve hemen ilk atak modunu aldı, ardından 17. turda ikinci atak modunu aktif hale getirdi.

Cassidy ikinci sıraya döndüğünde, liderlerin hızı belirgin bir şekilde arttı, Cassidy ve da Costa birkaç tur boyunca birkaç kez yer değiştirdi ve Evans izlemeye devam etti.

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Edoardo Mortara, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Ancak 24. turun başında, Evans 1.virajda da Costa'nın dışına çıkarak nihai yarış galibinin önüne geçti ve doğrudan Cassidy'nin arkasında yer aldı.

Evans'ın zafer şansı ise, yarışın daha önceki bir bölümünde Hughes ile arka düzlükte çarpıştıktan sonra hemen hemen tükenmişti.

Çarpışma Evans'ın ön kanadına zarar verdi ve McLaren sürücüsünün lastiğini patlattı, bu da Evans'a beş saniyelik bir ceza verilmesine neden oldu.

Cassidy, pist pozisyonu için doğrudan bir tehdit altında olmamasına rağmen, hatasını telafi etmek için savunma çizgilerini almaya başladı.

Cassidy'nin hatası ve 19. sırada bitirmesi, Pascal Wehrlein'a şampiyona rakibine 25 puanlık farkı kapatma fırsatı sundu. Ancak Porsche sürücüsü, 27 turluk yarış boyunca lider grupta pek yer almadı, her iki atak modunu alan son sürücü oldu ve sadece 10. sırada bitirerek Cassidy'nin puan farkını 24'e düşürdü.

Alman sürücü ayrıca Maserati MSG’den Maximilian Guenther ile olası bir çarpışma nedeniyle soruşturma altında bulunuyor.

İkinci sırada yarışı tamamlayan Robin Frijns, yarışın büyük bir bölümünde liderler arasında yer aldı ve podyum, 14. sıradan tırmanan DS Penske’den Jean-Eric Vergne tarafından tamamlandı.

Mahindra'dan Edoardo Mortara, Abt’den Nico Muller ve Andretti'den Jake Dennis ilk altıyı tamamlarken, son şampiyon, yarışın başlarında ön sıralarda yer alırken sonra grubun gerisine düştü

Portland E-Prix yarış sonucu