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Yarış raporu
Formula E Portland ePrix II

Formula E Portland: Da Costa, Cassidy ve Evans'ın zaferi kaçırmasıyla kazandı!

Nick Cassidy'nin hatası ve Mitch Evans'a verilen zaman cezası, Portland E-Prix'de Jaguar'ın zaferi elinden kaçırmasına ve Antonio Felix da Costa'nın art arda Formula E zaferleri kazanmasına neden oldu.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Antonio Felix da Costa, Porsche, 1st position, lifts the trophy in celebration

Antonio Felix da Costa, Porsche, 1st position, lifts the trophy in celebration

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Şampiyona lideri Cassidy, sezonun üçüncü zaferini almak ve Portland International Raceway'de bir elini şampiyonluk kupasına koymak üzereydi.

Ancak, sondan bir önceki turda liderken, Yeni Zelandalı sürücü 10.virajın hızlı kısmında geniş alarak dışarı çıktı, bu da onun bir sonraki sağ virajda spin atmasına neden oldu. Cassidy puan barajının dışında kalarak yarışı bitirdi.

Evans, takım arkadaşının hemen arkasında bulunuyordu ve damalı bayrağı birinci sırada gördü, ancak Evans'a Jake Hughes ile önceki bir çarpışma nedeniyle beş saniyelik bir ceza verildi.

Bu, pol pozisyonunda başlayan Evans'ın nihai sıralamada sekizinci sıraya düşmesine neden oldu ve da Costa, Shanghai'deki son zaferinin ardından bir zafer daha elde ederek son dört yarışta üç galibiyet kazandı.

Cassidy, ilk bölümde enerjisini korumak için ilk 10'un sınırlarında dolaşarak dikkat çekmeden ilerledikten sonra, 23. turda da Costa'dan liderliği kesin bir şekilde aldı. 10. sırada başladığı yarışta ilk kez 12. turda öne geçti ve hemen ilk atak modunu aldı, ardından 17. turda ikinci atak modunu aktif hale getirdi.

Cassidy ikinci sıraya döndüğünde, liderlerin hızı belirgin bir şekilde arttı, Cassidy ve da Costa birkaç tur boyunca birkaç kez yer değiştirdi ve Evans izlemeye devam etti.

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Edoardo Mortara, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Edoardo Mortara, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Ancak 24. turun başında, Evans 1.virajda da Costa'nın dışına çıkarak nihai yarış galibinin önüne geçti ve doğrudan Cassidy'nin arkasında yer aldı.

Evans'ın zafer şansı ise, yarışın daha önceki bir bölümünde Hughes ile arka düzlükte çarpıştıktan sonra hemen hemen tükenmişti.

Çarpışma Evans'ın ön kanadına zarar verdi ve McLaren sürücüsünün lastiğini patlattı, bu da Evans'a beş saniyelik bir ceza verilmesine neden oldu.

Cassidy, pist pozisyonu için doğrudan bir tehdit altında olmamasına rağmen, hatasını telafi etmek için savunma çizgilerini almaya başladı.

Cassidy'nin hatası ve 19. sırada bitirmesi, Pascal Wehrlein'a şampiyona rakibine 25 puanlık farkı kapatma fırsatı sundu. Ancak Porsche sürücüsü, 27 turluk yarış boyunca lider grupta pek yer almadı, her iki atak modunu alan son sürücü oldu ve sadece 10. sırada bitirerek Cassidy'nin puan farkını 24'e düşürdü.

Alman sürücü ayrıca Maserati MSG’den Maximilian Guenther ile olası bir çarpışma nedeniyle soruşturma altında bulunuyor.

İkinci sırada yarışı tamamlayan Robin Frijns, yarışın büyük bir bölümünde liderler arasında yer aldı ve podyum, 14. sıradan tırmanan DS Penske’den Jean-Eric Vergne tarafından tamamlandı.

Mahindra'dan Edoardo Mortara, Abt’den Nico Muller ve Andretti'den Jake Dennis ilk altıyı tamamlarken, son şampiyon, yarışın başlarında ön sıralarda yer alırken sonra grubun gerisine düştü

Portland E-Prix yarış sonucu

1
 - 
4
1
 - 
2
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Puan Yarış dışı
1 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 27

34'00.097

25
2 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 27

+0.415

34'00.512

0.415 18
3 France J. Vergne DS Penske 25 27

+1.440

34'01.537

1.025 15
4 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 27

+1.701

34'01.798

0.261 12
5 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 27

+2.086

34'02.183

0.385 10
6 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 27

+2.634

34'02.731

0.548 8
7 United Kingdom S. Bird McLaren 8 27

+2.858

34'02.955

0.224 6
8 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 27

+4.507

34'04.604

1.649 4
9 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 27

+5.183

34'05.280

0.676 2
10 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 27

+5.653

34'05.750

0.470 1
11 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 27

+6.325

34'06.422

0.672
12 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 27

+6.477

34'06.574

0.152
13 France N. Nato Andretti Formula E 17 27

+6.487

34'06.584

0.010
14 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 27

+6.857

34'06.954

0.370
15 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 27

+8.686

34'08.783

1.829
16 India J. Daruvala Maserati Racing 18 27

+14.031

34'14.128

5.345
17 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 27

+14.186

34'14.283

0.155
18 Brazil C. Collet Nissan e.dams 22 27

+15.005

34'15.102

0.819
19 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 27

+15.445

34'15.542

0.440
20 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 27

+58.409

34'58.506

42.964
21 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 26

+1 Lap

34'24.807

1 Lap
dnf Germany M. Gunther Maserati Racing 7 22

+5 Laps

28'00.508

4 Laps Yarış dışı
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