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Formula E Sao Paulo ePrix

Formula E pilotlarının, Spa WEC çakışmasında Berlin'de tek yarışa çıkmalarına izin çıkmadı

Motorsport.com, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa ayağıyla çakışma yaşayan Formula E sürücülerinin Berlin E-Prix'sinde yarışmalarına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin oylamada olumsuz sonuç çıktığını öğrendi.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Edoardo Mortara, Mahindra Racing, Nyck de Vries, Mahindra Racing

Edoardo Mortara, Mahindra Racing, Nyck de Vries, Mahindra Racing

Sam Bagnall / Motorsport Images

Bu hafta sonu Sao Paolo E-Prix etkinliği sırasında, bazı sürücülerin Berlin'de yarışmasını engelleyecek bir FIA düzenlemesinin atlanıp atlanamayacağını belirlemek üzere 11 Formula E takım patronunun tamamına elektronik bir oylama yapıldı.

Bu benzersiz durum, 11-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan iki Berlin Formula E yarışından ilkinin WEC'in Spa Altı Saat yarışıyla çakışacak olmasından kaynaklanıyor.

Bu sezon yedi pilot iki seride birden yarışıyor. Teorik olarak Cumartesi günü Belçika'da yarışanların Pazar günü tamamen elektrikli şampiyonada yarışmak üzere Almanya'ya gitmeleri mümkün görünüyor.

Ancak FIA kurallarına göre, iki yarış yapılmasına rağmen Berlin E-Prix'si tek bir etkinlik olarak kabul ediliyor ve şu anda takımlar, 11 takımın tamamı tarafından oybirliğiyle karar verilmediği sürece yarışlar arasında sürücü değiştiremiyor.

Oylama öncesinde FIA'dan yapılan açıklamada, "Berlin E-Prix'si Madde 5.5'te belirtildiği gibi iki yarıştan oluşan tek bir etkinlik olduğundan, idari kontrollerin bitiminden sonra sürücü değişikliğine, mücbir sebepler ve Madde 19.1 ve 24.15 uyarınca komiserlerin izni dışında izin verilmemektedir."

"Bu nedenle, bu sürücülere özel izin verilmesi ve yarışmacıların oybirliğiyle onay vermesi gerekmektedir." sözlerine yer verildi.

Sebastien Buemi, Envision Racing, Robin Frijns, Envision Racing

Sebastien Buemi, Envision Racing, Robin Frijns, Envision Racing

Fotoğraf tarafından: Alexander Trienitz

Motorsport.com en az bir takımın teklifi reddettiğini ve 11 takımdan yedisinin WEC taahhütleri olan herhangi bir sürücüyü yarışa çıkarmayacağını öğrendi.

Bu karar, Spa'da yarışan sürücülerin ertesi gün Berlin'de de yarışmalarına izin verilmeyeceği anlamına geliyor.

Bu durumun uygulanabileceği sürücüler arasında Envision yarışçıları Sebastien Buemi ve Robin Frijns, DS Penske sürücüleri Jean-Eric Vergne ve Stoffel Vandoorne, Mahindra'dan Nyck de Vries ve Edoardo Mortara ile Abt'den Nico Muller yer alıyor.

Hem Vergne hem de Vandoorne çakışma durumunda WEC yerine Formula E'ye öncelik vereceklerini doğrularken, Mortara'nın da Berlin'deki çifte yarışa katılacağı anlaşılıyor.

Her ne kadar teyit edilmemiş olsa da, Toyota WEC sürücüleri Buemi ve de Vries'in yanı sıra BMW'den Frijns ve Peugeot'dan Muller'in WEC'e öncelik verecekleri, yani Almanya'daki her iki yarışı da kaçırmak zorunda kalacakları düşünülüyor.

Etkilenen takımlardan hiçbiri Berlin E-Prix'sine hangi yedek sürücülerin katılacağını henüz resmi olarak açıklamadı.

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