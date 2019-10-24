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Formula E / Sezon öncesi testi / Son dakika

"Formula E pilotları, test yarışında kendilerini kaybettiler"

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"Formula E pilotları, test yarışında kendilerini kaybettiler"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
24 Eki 2019 05:40

Mitch Evans, Valencia'daki testlerde gerçekleştirilen deneme yarışında pilotların kendilerini kaybettiklerini, bu yüzden kazalar olduğunu söyledi.

Formula E, 2019-20 sezonunda yarıştaki duraklamaların ardından her aracın enerji kaybedebilmesi için kurallarda bazı değişiklikler planlıyor. Bunun için Valencia'daki sezon öncesi testlerde iki test yarışı gerçekleştirildi.

Planlanan değişikliklerle, geçen sezon Meksika'da Audi sürücüsü Lucas di Grassi'nin aldığı gibi son an zaferlerinin olması, enerji sorunu olmadan tam gaz geçilen yarışların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Valencia'daki test yarışlarında puan verilmedi ve o yarışları Mercedes'ten Stoffel Vandoorne ile Nissan'dan Sebastien Buemi kazandılar. Ancak özellikle ikinci yarışta pilotlar arasında bazı ciddi kazalar yaşandı.

Mahindra sürücüsü Pascal Wehrlein, bir jant kapağı olmadan yarışı tamamlarken Felipe Massa, Oliver Rowland'la liderlik mücadelesi verirken şikanda duvara vurdu. O kazanın sonrasında Jaguar sürücüsü Mitch Evans, Dragon sürücüsü Nico Muller ile temas yaşadı.

Evans, "Mücadele biraz aşırı ciddiye alındı. Açıkçası hepimiz biraz fazla rekabetçiyiz. Hepimiz bir şekilde puan için mücadele ettiğimizi hissettik."

"FIA için sistemlerin doğru çalıştığını görmek önemliydi ancak testlerde bu yarışların olması çılgıncaydı ve kendimizi kaybettik."

"İkinci yarışın ardından herkes hasar aldı. Bu açıdan aptalca oldu ancak bizler sporcuyuz, aşırı rekabetçi insanlarız. Tabii ki birbirimizi mağlup etmeye ve bize verileni test etmeye çalışırız. Bu yüzden bazı temaslar oldu."

"Ancak umarım FIA yeteri kadar veri toplamıştır ve gelecekte testlerde yarış simülasyonu yapmak zorunda kalmayız. Sıradaki yarış gerçek yarış olacak."

"Umarım gelecekte bu tür simülasyonları fazla yapmak zorunda kalmayız. O yarışlar, gereksiz şeyler konusunda reçete gibi oldu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Sezon öncesi testi
Pilotlar Mitch Evans
Takımlar Jaguar Racing Şimdi al
Editör Alex Kalinauckas

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Ad Diriyah E-prix

22 Kas - 22 Kas
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