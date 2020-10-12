Formula E önümüzdeki sezon grup sıralama seansını kısaltacak

19 Haziran WMSC oturumu sonrasında takımların hafta sonlarında kullanacağı lastik sayısında %25’lik bir kesintiyle beraber yarışlara katılabilecek pist çalışanı sayısıyla ilgili takımlara direktif verilmişti, bu kararlarla hedeflenen şampiyonanın çevreye etkisini azaltmaktı.

Şimdiyse 9 Ekimde Jean Todt başkanlığında düzenlenen toplantı sonrası gelecek sezon grup sıralama turları seansının süresinin 6 dakikadan 4 dakikaya düşürülmesi kararlaştırıldı.

Diğer kısıtlama ise takımların toplayabileceği veri hususundaydı, bu kararla 12 takımın sensör sayısında ve araç kontrol ünitesi sayısında azaltmaya gidildi.

FIA bülteninde şu sözlere yer verildi: “Formula E durumunu değiştirmesi ve önümüzdeki sene itibariyle dünya şampiyonasına dönüşmesiyle FIA Dünya Motor Sporları Konseyi maliyeti düşürmeyi hedefleyen kararları onadı. Halihazırda 19 Haziran 2020 sonrasında DMSK tarafından yerleştirilen kısıtlamalar sayesinde üretilen ve yedek alınan parçalar tek üreticiyle sınırlanmaksızın sayıca kısıtlandı. ”

“Buna ek olarak veri toplama beli sayıda sensörle sınırlandırıldı. Bir diğer karar ise her takımın bir etkinlik boyunca tek bir Araç Kontrol Ünitesi kullanması. Başka bir karar ise grup sıralama turlarının süresinin 6 dakikadan 4 dakikaya düşürülmesi oldu.”

Mevcut küresel kriz sebebiyle Formula E güç ünitesi homologasyon regülasyonlarını da hafifletti. Gelecek sezon takımlar 2019-20 güç ünitelerini veya 2 sezon kullanmaları gereken yeni bir güç ünitesini tercih edebilecek.

Tüm takımların kullanacağı yeni Gen2 Evo aerodinamik kitinin kullanımı ise bir sezon ötelendi, fakat sonraki sezon gelecek daha güçlü Gen3 gövde kiti ile tamamen de kaldırılabilir.

Alakalı video