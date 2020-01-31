Formula E, ön kanadın değiştiği Gen2EVO aracının resmini paylaştı

FE, bir süredir Gen2 aracının görünüşünü güncellemek için çalışmalar yapıyordu.

Gen2EVO’nun yayınlanan ilk görüntüsü, Gen2 araçlarının önemli bir özelliği olan kapalı lastik kemerlerinin kaldırılacağını işaret ediyor.

Ayrıca ön kanat da mevcut tasarımla karşılaştırıldığında oldukça farklı olacak gibi görünüyor. Görüntüde burnun yükseltilip, ön kanadın lastiklere doğru yakınlaştırıldığı görülüyor.

Motorsport.com, Gen2EVO’nun ön kanadının, burnun üzerine doğru geriye kavisleneceğini de öğrendi.

Ön kanat bölümünün, hasar görmesi durumunda daha az affedici olacağı anlaşılıyor. Bu da Gen2 döneminin başladığı 2018-19 sezonundan bu yana artan temasları azaltma çabasının bir parçası.

Bu şekilde “kendini cezalandıran” bir ön taraf sunmak, geçtiğimiz sezonun ilk yarışlarında çok fazla temas yaşanması yüzünden hem FE hem de FIA için önemli bir hedefti.

Yeni burun tasarımı ile birlikte bir sürücü ön kanada hasar alırsa, kendisine siyah/turuncu bayrak gösterilecek ve pite gelip hasarı gidermek zorunda kalacak.

Gen2EVO araçlarıyla beraber yapılan genel değişiklikler, daha geleneksel açık tekerlekli araçlara benzer bir genel tasarım oluşacağı anlamına geliyor.

FE’nin yaptığı bu paylaşım, yeni tasarımın dijital bir lansmanının 4 Şubat’ta gerçekleşeceğini de işaret ediyor. Ancak gerçek bir lansmanın da Mart ayındaki 2020 Cenevre Motor Show’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.