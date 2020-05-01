Formula E, New York ve Londra yarışlarını iptal etti

Londra'nın Dockland Meydanı, COVID-19'dan etkilenen hastalar için Nightingale Hastanesi'ne ek 4000 yatağın koyulduğu mekan oldu.

Formula E CEO'su Jamie Reigle, geçen ay yaptığı açıklamada organizatör ExCEL ile 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışı ertelemeyi ya da başka bir pist ayarlamayı görüştüklerini söylemişti.

Ancak bugün yapılan açıklamada Londra yarışının iptal edildiği, gelecek sezon tekrar yarış düzenlemeyi hedefleri duyuruldu.

Buna karşı serinin Britanya ayağı bu sezon Silverstone, Brands Hatch ya da Donington Park gibi kalıcı bir pistte farklı bir tarihte gerçekleştirilebilir.

Motorsport.com, 11 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan New York yarışının da, pistin bulunduğu Brooklyn meydanının geçici koronavirüs tesisine dönüştürülmesi nedeniyle iptal edildiğini öğrendi.