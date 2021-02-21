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Formula E / Son dakika

Formula E müşteri takımları, Gen3 döneminde daha büyük eşitlik alacak

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Formula E, Gen3 döneminde, her yarış için üretici takımlarla aynı yazılım gelişimlerini alarak, müşteri takımlara daha eşit bir ortam yaratacağını açıkladı.

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Formula E müşteri takımları, Gen3 döneminde daha büyük eşitlik alacak

FIA, Formula E Operasyonu, takımlar ve üreticiler, müşteri takımların rekabetçiliğini korumak ve artırmak için bir takım güncellemeler üzerinde çalıştılar - bu güncellemeler ise üreticilerin masrafını artırmayacak. 

Çift motor güç ünitesi yapısının anlaşmayla yasaklanmasının ve tüm takımların boylamsal ayarlara onay vermesinin ardından, yazılım üzerine büyüyen bir vurgulama ortaya çıktı.

Yarışlarda bu durum çoğunlukla, enerji yeterliliğini optimize etme ve yenileyici frenleme ayarlarını etkilemekte. 

Gen1 ve Gen2 kuralları içerisinde, Envision Virgin Racing (Audi) ve Venturi Racing (Mercedes)  gibi müşteri takımlar, üretici ile aynı motor ve çevirici parçalarını almış olsalar da, yazılım geliştirme konularında ve iç mühendislik kısmı gelişiminde tamamen kendi sorumluluklarıyla ilerlediler.

Ancak Motorsport.com'un elde ettiği bilgilere göre bu durum, 2022-23 sezonunda yürürlüğe girecek olan Gen3 dönemi ile rafa kalkacak ve üreticiler her yarış için - tüm yazılım güncellemeleri dahil - eşit donanım sağlamak zorunda kalacaklar.

FIA'nın FE ve yaratıcı spor projeleri direktörü Frederic Bertrand, Motorsport.com'a yaptığı açıklamalarda, "Şu ana kadar araçlar, üreticiler tarafından teslim edilirlerdi ve buna ek olarak takımlar, performans tarafında yazılım ve güncellemeler yapabilirlerdi."

"Bir sonraki jenerasyonda bu mümkün olmayacak. Aracın, fabrika aracına olduğu gibi güncellenmesi gerekecek."

"Her yarışta üreticiler, müşteri takımlarıyla fabrika takımlarına aynı yazılımı sağlamak zorunda olacaklar." dedi.

 

Bir FIA sözcüsüne göre bu değişiklikler, üreticiler ve müşteri takımların verdiği masrafların belirlenmesi ile beraber "gelecek jenerasyonda şampiyonanın sağlıklı şekilde ilerlemesi garanti altına alındı".

Bertrand'ın açıklamalarının devamı şu şekilde: "Bunu istedik çünkü yazılımın, performans ve gelişim bakımından ana yollardan biri olduğu kesin."

"Bazılarının aracı teslim edebileceği hissine sahiptik ancak günün sonunda yan güncellemeleri ve yazılım yönetim sistemlerini de almazsanız, o zaman işin sonunda takımlar rekabetçi olamıyorlar çünkü arayı kapatırken çok zaman kaybediyorlar. Bu da gelecek için kapatmak istediğimiz bir şey oldu."

FIA ve FE, güncellenen Gen3 Üretici Başvuru Prosedürü'ne yeni bir madde ekledi ve bu maddeye göre eğer bir üretici şampiyonadan ayrılma kararı alırsa, 2025-26 sezonunda sonlanacak olan kural devrine kadar güç ünitesi tedariği yapmak zorunda.

Buna ek olarak FIA, üretici servisinde yer alacak olan iki aracın tedariği için €600,000'luk bir bütçe sınırı da tanıtacak - bu sayı, Gen2 için belirlenen değerin yarısından biraz daha az.

Bu, müşteri takımda çalışan iki mühendis tarafından sağlanan teknik desteği, yazılım güncellemelerini ve simülatör modellerinin uygulamasını ve çalıştırmasını içerisinde barındırmakta.

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Seri Formula E
Editör Matt Kew

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