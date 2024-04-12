Formula E İtalya E-Prix 1. Antrenman: Vergne lider, DS PENSKE 1-2

Öğleden önceki 'Çaylaklar Serbest Antrenmanı' için araçları ödünç aldıktan sonra 10 pilot ilk testleri için Misano pistine çıktı.

Daha sonra çaylaklardan koltuklarını devralan isimler piste çıktı. DS PENSKE'den Jean-Eric Vergne 1:17.546'lık turu ile bu yepyeni pistin en hızlısı olurken takım arkadaşı Stoffel Vandoorne 0.2 saniye bir geride kaldı ve DS PENSKE seansı ilk iki sırada noktaladı.

Seans, cumartesi ve pazar günü yapılacak iki aksiyon dolu yarışa hazırlanan sürücülerin limitleri keşfetmesiyle geçti.

Mahindra Racing'de yaşanan sorunlar nedeniyle ev sahibi Edoardo Mortara tek bir tur bile atamazken, Maserati MSG Racing'den Maximilian Guenther de ilk serbest antrenman sırasında sorunlarla karşılaştı.

Nick Cassidy seansı üçüncü sırada tamamlarken Jehan Daruvala Maserati'siyle dördüncü oldu. Bu hafta sonu kendi evinde yarışan ikonik İtalyan markayı önemli bir hafta sonu bekliyor.

Mitch Evans ve Jaguar'ı beşinci olurken, ABT CUPRA'dan Nico Mueller takımının Tokyo'daki ilk puanlarını alarak buraya geldi ve seansı altıncı olarak tamamladı.

Envision'dan Sebastien Buemi 30 dakikalık seansı yedinci sırada tamamlarken, NEOM McLaren'den Sam Bird sekizinci sırada yer aldı.

Şampiyona lideri TAG Heuer Porsche'den Pascal Wehrlein seansı dokuzuncu sırada tamamlarken, ERT'den Sergio Sette Camara ilk 10'u tamamladı.