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Formula E Roma ePrix I

Formula E İtalya E-Prix 1. Antrenman: Vergne lider, DS PENSKE 1-2

Formula E sezonunun beşinci ayağı olan İtalya E-Rix'inde DS PENSKE ikilisi Jean-Eric Vergne ve Stoffel Vandoorne ilk iki sırayı aldı.

Burak Yasul
Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Alastair Staley / Motorsport Images

Öğleden önceki 'Çaylaklar Serbest Antrenmanı' için araçları ödünç aldıktan sonra 10 pilot ilk testleri için Misano pistine çıktı.

Daha sonra çaylaklardan koltuklarını devralan isimler piste çıktı. DS PENSKE'den Jean-Eric Vergne 1:17.546'lık turu ile bu yepyeni pistin en hızlısı olurken takım arkadaşı Stoffel Vandoorne 0.2 saniye bir geride kaldı ve DS PENSKE seansı ilk iki sırada noktaladı.

Seans, cumartesi ve pazar günü yapılacak iki aksiyon dolu yarışa hazırlanan sürücülerin limitleri keşfetmesiyle geçti.

Mahindra Racing'de yaşanan sorunlar nedeniyle ev sahibi Edoardo Mortara tek bir tur bile atamazken, Maserati MSG Racing'den Maximilian Guenther de ilk serbest antrenman sırasında sorunlarla karşılaştı.

Nick Cassidy seansı üçüncü sırada tamamlarken Jehan Daruvala Maserati'siyle dördüncü oldu. Bu hafta sonu kendi evinde yarışan ikonik İtalyan markayı önemli bir hafta sonu bekliyor.

Mitch Evans ve Jaguar'ı beşinci olurken, ABT CUPRA'dan Nico Mueller takımının Tokyo'daki ilk puanlarını alarak buraya geldi ve seansı altıncı olarak tamamladı.

Envision'dan Sebastien Buemi 30 dakikalık seansı yedinci sırada tamamlarken, NEOM McLaren'den Sam Bird sekizinci sırada yer aldı.

Şampiyona lideri TAG Heuer Porsche'den Pascal Wehrlein seansı dokuzuncu sırada tamamlarken, ERT'den Sergio Sette Camara ilk 10'u tamamladı.

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 France J. Vergne DS Penske 25 17

1'17.546

   157.006
2 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 17

+0.197

1'17.743

 0.197 156.608
3 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 18

+0.361

1'17.907

 0.164 156.278
4 India J. Daruvala Maserati Racing 18 13

+0.453

1'17.999

 0.092 156.094
5 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 18

+0.557

1'18.103

 0.104 155.886
6 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 18

+0.574

1'18.120

 0.017 155.852
7 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 15

+0.613

1'18.159

 0.039 155.774
8 United Kingdom S. Bird McLaren 8 16

+0.615

1'18.161

 0.002 155.770
9 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 18

+0.670

1'18.216

 0.055 155.661
10 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 18

+0.691

1'18.237

 0.021 155.619
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