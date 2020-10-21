Formula E, Meksika ve Sanya yarışlarını süresiz olarak erteledi

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi’nin Haziran ayındaki onayının ardından FE, tüm yarışların 2021’de gerçekleştirileceği geçici bir takvim yayınlanmıştı.

Ancak devam eden global sağlık krizi sebebiyle şimdi yeni bir çizelge hem Meksika hem de Çin yarışları, ileriki bir duyuruya kadar ertelendi.

Meksika’nın takvimdeki ikinci yarışa ev sahipliği yapması bekleniyordu ancak bu ertelemeyle beraber, açılış yarışı Santiago’da çifte yarış gerçekleştirilecek.

Santiago, 16-17 Ocak’ta seyircisiz şekilde iki yarışa ev sahipliği yapacakken, Suudi Arabistan’da sezonun üçüncü ve dördüncü yarışları gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan’daki yarışların seyircili şekilde yapılması planlanıyor. Sonraki takvim duyuruları 2021’de gelecek.

Çin’deki Sanya E-Prix’si, 2020’de iptal edilen ilk motor sporları etkinliği olmuştu. Bununlar beraber Formula E, planlanandan yedi ülke daha az ziyaret etmişti. Roma, Paris, Seul, Jakarta, New York ve Londra yarışları iptal edilmişti.

Bunun ardından 2019-20 sezonunun finali, Berlin’deki altı yarışla beraber yapılmıştı.