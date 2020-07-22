Formula E, Marko ve Carey'nin eleştirileriyle "gurur duyuyor"

Geçen sene Motorsport.com'a konuşan Red Bull yöneticisi Helmut Marko, şirketin FE'ye karşı, "yarış meraklısı olmalarından dolayı" ve markanın reklam aktivitelerine uymamasından dolayı, bir ilgi duymadıklarını söylemişti.

Marko aynı zamanda "Pazarlamada iyi olsak da, Formula E bizim için, otomotiv endüstrisinin dizel skandalı sonrasında mazeret yaratmak için yaptığı bir pazarlama yönetimi."

Motorsport.com'un geçen sene, Marko'nun yaptığı yorumlar hakkında sorulan sorulara FE herhangi bir cevap vermemişti, ancak geçen hafta BMW tarafından sunulan "Future Forum" panelinin konuşmacısı olan Reigle, bu sorulara cevap verdi.