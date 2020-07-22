Formula E, Marko ve Carey'nin eleştirileriyle "gurur duyuyor"
Formula E'nin yönetcisi Jamie Reigle, Chase Carey ve Helmut Marko'nun seriye yönelik yaptığı eleştirilerden gurur duyduğunu belirti.
Geçen sene Motorsport.com'a konuşan Red Bull yöneticisi Helmut Marko, şirketin FE'ye karşı, "yarış meraklısı olmalarından dolayı" ve markanın reklam aktivitelerine uymamasından dolayı, bir ilgi duymadıklarını söylemişti.
Marko aynı zamanda "Pazarlamada iyi olsak da, Formula E bizim için, otomotiv endüstrisinin dizel skandalı sonrasında mazeret yaratmak için yaptığı bir pazarlama yönetimi."
Motorsport.com'un geçen sene, Marko'nun yaptığı yorumlar hakkında sorulan sorulara FE herhangi bir cevap vermemişti, ancak geçen hafta BMW tarafından sunulan "Future Forum" panelinin konuşmacısı olan Reigle, bu sorulara cevap verdi.
Reigle sorulara, FE'ye olan üretici ilgisinin altını çizerek ve yarışların rekabetçi doğasının neden "sporun tanımı" olarak geçtiğini sorarak cevap verdi.
"Bence Marko'nun yaptığı açıklamadaki önemli kelime 'meraklı' olmak."
"Motor yarışlarının ne olduğuyla ilgili bir tanım olmalı ve bu bakışa sahip olan insanların, nasıl olması gerektiğini de belirtmesi gerekiyor."
"Bana göre motor yarışlarının güzel tarafı, sporun getirdiği miras ve teknik inovasyon."
"Yıllar önce gelen teknik inovasyonlar, dikiz aynaları ve emniyet kemerleri gibi şeylerdi."
"İnancımıza göre biz, bunu sonuna kadar zorluyoruz ve eğer şampiyonaya ilgi gösteren üreticilerin, sürücülerin sayısına ve spordaki rekabete bakarsanız, her yarışta farklı bir galip olduğunu görürseniz, işte bence sporun tanımı bu olur."
"Gerek sportif, gerek mühendislik bakımından, gerek tüm bu etkenleri bir araya getirme bakımından ortaya konan insan çabasının en üst seviyesi bu."
Bir CNN röportajında konuşan F1 CEO'su Carey'ye, F1'in diğer sporlar veya FE gibi kategoriler oluşmasıyla beraber tehdit altında olup olmadığı sorusuna Carey şu cevabı vermişti: "Hayır, aslında bu kesinlikle Formula E tarafından olamaz."
"Bence Formula E bugün daha farklı bir yönetim, genel olarak büyük bir sosyal hedef adına yapılan bir sokak partisi."
Carey'nin yorumları hakkında ise Reigle şunları söyledi: "Benim inancıma göre dünya çok büyük bir yer ve motor sporlarında birden fazla şampiyonaya çokça yer var."
"Ancak Marko ve Chase'in bizim hakkımızda konuşmaya karar vermeleri gurur verici."