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Formula E / Son dakika

Formula E, Marakeş yarışından vazgeçti, Roma ve Valencia'da iki yarış olacak

Çeviren:
Betim Aker

Autosport’a göre, Roma ve Valencia’da ikişer yarış olacak ancak, Marakeş 2021 takviminden çıkarıldı.

Formula E, Marakeş yarışından vazgeçti, Roma ve Valencia'da iki yarış olacak

İtalya yarışına iki hafta kala, takvimde bir değişiklik yapıldı ve artık Roma yarışı  ‘Esposizione Universale di Roma’ bölgesinde, yani revize edilmiş bir pist düzeninde gerçekleştirilecek.

Şampiyonadan gelen açıklamaya göre Formula E, COVID-19 pandemisinin durumunu izlemeye devam edecek ve takımlarla, üreticilerle, ortaklarla, yayıncılarla ve şehirlerle iletişim içinde olacak.

Serinin organizatörleri yarışın, ülkedeki karantinaya rağmen gerçekleştirilmesini istiyordu ancak durum aşıların sınırlanmasıyla daha da zorlaştı. Roma 15 Mart tarihiyle beraber Fransa, İspanya ve Almanya’yla birlikte, kan pıhtılaşması riskini arttırması gerekçesiyle AstraZeneca’nın kullanımını askıya almıştı.

2020 Roma E-Prix’si de pandemi dolayısıyla iptal edilmişti ancak 2021 yarışı, 10 Nisan tarihi için planlanmıştı.

Geçtiğimiz yıl Mexico City ve Santiago’daki yarışların ertelenmesiyle, tarihler gruplar halinde açıklanmaya başlandı.

Geçen yıl şampiyonanın durakladığı dönemde Roma Şehir Konseyi üyeleri, Formula E ile olan kontratlarını beş yıl daha uzatıp, en az 2025’e kadar şehirde yarışılması kararını almıştı.

İlk kez İspanya’da gerçekleştirilecek olan Valencia E-Prix’si, sezon öncesi testlerinin yapıldığı Ricardo Tormo Pisti’nde gerçekleştirilecek ve yarışlar 24-25 Nisan tarihleri arasında toplamda iki yarışa ev sahipliği yapacak.

İlerleyen zamanlarda, seyahat yasaklarına ve yerel hükümet protokollerine bağlı olarak takvim güncellemeleri olabilir.

Marakeş, Ocak ayında takvime tekrar eklenmişti. Ancak son açıklamalara göre 2021 takviminde, Fas’ta herhangi bir etkinlik yapılması planlanmıyor.

Hâlâ kısmi karantinada olan Fas hükümeti, 10 Nisan’a kadar ülkedeki acil durumu uzattı ve Birleşik Krallık’tan gelen uçuşlar durduruldu.

2021’in son yarış takvimi yakın zamanda açıklanacak. Bu ayın başında onaylanmasıyla beraber Monaco E-Prix’si 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

27 Mart’tan itibariyle, federasyonun internet sitesine göre daha fazla güncelleme yapılmadı. 

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