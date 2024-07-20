Formula E Londra E-Prix: Olaylı yarışı Wehrlein kazandı ve yeni şampiyona lideri oldu

2024 Formula E Şampiyonası'nın Londra'da gerçekleştirdiği ilk yarışı kazanan isim Pascal Wehrlein oldu. TAG Heuer Porsche Formula E Takımı'nın sürücüsü Wehrlein 39 turluk yarışın başlangıcında pek iyi start alamasa da, müthiş bir şekilde yarışı lider götürmeyi başardı.

Pole pozisyonundan yarışa başlayan Mitch Evans ikinci sırada yarışı tamamladı. Sebastien Buemi de yarışı podyumda tamamladı.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Yarış Raporu:

5 kırmızı ışığın yanıp sönmesiyle Londra'daki Formula E yarışı başladı.

Formula E'nin Londra'daki yarışına pole pozisyonuna başlayan Jaguar TCS Racing'den Mitch Evans, iyi start aldı ve liderliğini korudu.

Yarış başlar başlamaz Frijins 10. viraja gelirken, Bird'e çarptı ve bariyerlere girdi. Bu nedenle güvenlik aracı devreye girdi. Daha sonra Frijins, yarıştan çekildi. Bird ise çok fazla hasar almadığı için yarışa devam etti.

4. turda yarış yeniden başlatıldı. Evans zirvede kalmaya devam ederken, Buemi ve Nato onu takip etti.

Vandoorne ve Fenestraz atak modunu alan iki sürücü oldu. Ancak, iki sürücü de henüz bir atağa geçmedi.

6. turda Vergne ve Dennis ile beraber Rowland ve Da Costa da kazaya karıştı. Da Costa, süspansiyon sorunu nedeniyle pite girmek zorunda kalırken, diğer sürücüler yarışlarına devam etti. Ancak kaza alanında, kalan parçalar nedeniyle sarı bayrakların sallandığı görüldü.

9. turda Buemi, Evans'a atak yaparak liderliği ele geçirdi. Onu, Evans ve Wehrlein takip etti.

Londra'daki pistin dar olması sebebiyle sürücüler atak yapmak da zorlandı.

11. turda Günther, De Vries, Daruvala, Dennis, Bird ve Rowland atak modlarını açan sürücüler oldu.

12. turda Nick Cassidy de temas yaşayan sürücülerden biri oldu. Şampiyona lideri Cassidy temasdan ötürü, aracında bir sorun yaşamadı ve yarışa devam etti.

15. turda Evans, Buemi'ye karşı atak yaptı ve yeniden zirveye yükseldi. Ancak 18. turda Buemi, liderliğini yeniden ele geçirdi ve Evans'ı geride bıraktı.

21. turda Cassidy yaşadığı temas nedeniyle hızlıca sıra kaybederek 14. sıraya geriledi. O sırada Evans, liderliği almak için atak modunu açtı ve zirveye yeniden çıktı. Buemi de üçüncü sıraya kadar geriledi.

24.turda 2. sırada olan Wehrlein, atak modunu aktive ederek Evans'ı hızlıca geçti ve yarışın yeni lideri oldu.

26. turda Wehrlein, Evans ve Buemi atak modunu aktive eden sürücüler oldu.

27. turda Wehrlein atak modunu aktive etmek için sağ viraja girdiği zaman, Evans Wehrlein'i geçmeye çalıştı. Ancak Wehrlein, geçit vermedi.

30. turda Günther, bataryası azalan Evans'ı kolayca geçerek ikinci sırayı aldı. Böylece Günther sıralamadaki tırmanışına devam etti.

33. turda Fenestraz, Nato ile temas etti ve Nato bariyerlere girdi. Bu nedenle yeniden güvenlik aracı piste çıktı.

34. turda Günther vites kutusunda yaşadığı problem nedeniyle 19. sıraya kadar geriledi.

Yarış kontrolün verdiği kararla yarışa 2 tur daha eklendi. Bu karar, sürücülerin yarışı tamamlayabilmesi için verildi.

36. turda Günther yaşadığı mekanik arıza nedeniyle, yarıştan çekildi.

Ekstra 2 turun daha eklenmesine rağmen Pascal Wehrlein yarış lider götürmeye devam etti. Bu, Wehrlein'in kazandığı üçüncü yarış oldu ve Wehrlein, Sürücüler Şampiyonası'nın yeni lideri oldu.

Mitch Evans ikinci sırada damalı bayrağı görürken, Sebastien Buemi de yarışı üçüncü sırada tamamladı.

İlk yarışın sonucu: