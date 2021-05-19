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Formula E / Londra E-Prix I Haberler

Formula E, Londra da dahil olmak üzere, son dört yarışta sınırlı sayıda taraftar bekliyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Formula E şefi, taraftarların Temmuz'daki Londra E-Prix'sine katılabileceğini ancak hâlâ konu hakkındaki tartışmaların sürdüğünü söyledi.

Formula E, Londra da dahil olmak üzere, son dört yarışta sınırlı sayıda taraftar bekliyor

2020-21 Formula E sezonunda 7 yarışı geride bıraktık ve Puebla ile New York'da gerçekleştirilecek ikişer yarışlık etkinliklerden sonra geriye sadece Londra'da iki ve Berlin'de iki olmak üzere dört yarış kalacak.

2020 Mart ayında kısıtlı seyirci kapasitesine sahip olan Marakeş'teki yarıştan sonra, taraftarlar ilk kez geçtiğimiz hafta Monako yarışına katılabildi.

Formula E ortak kurucusu ve şampiyona şefi Alberto Longo, sezonun geri kalanında yarışlara sınırlı sayıda taraftarın katılabileceğini ancak hâlâ son yerel hükümetlerden gelecek nihai kararları beklediklerini söyledi.

Autosport'a konuşan Longo, ''Meksika'yla başlayacağız. Orada seyircilerimizin olacağı kesin.''

''New York'da taraftarlarımız olacak. Normal kapasitenin %33'ünü ağırlayacağız.''

''Umarız ki Berlin'de de seyircilerimiz olacak. Belediye başkanıyla konuştum ve kaç kişinin katılabileceğine karar verebilmek için benden zaman istedi.''

''Ancak Meksika'dan sonrası için, taraftarları tekrar yarışlarda ağırlayabilmek için çok çalışıyoruz.'' dedi.

Start action, Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE20

Start action, Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE20

Photo by: Andreas Beil

Longo, özetle 2021 sezonundaki kalan yarışlarda, kısıtlamaların izin verdiği sürece, taraftarların tekrar yarışlara katılabileceğini söyledi.

Birleşik Krallık'ta pazartesi gününden itibaren, 10.000 taraftar dış mekanlarda yapılan spor etkinliklerine katılabilecek ve bu kapasite, 21 Haziran'dan sonra tekrar artırılacak.

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Londra'daki ExCeL Centre, Birleşik Krallık'a geri dönüş yapan Formula E'ye, 24-25 Haziran tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Londra hakkında konuşan Longo şunları söyledi: ''Taraftarlarımızı burada da ağırlamayı planlıyoruz.''

''Görüldüğü üzere, anlaşmanın kuralları Haziran ayında hükümet tarafından duyurulacak.''

''Sonrasında, tam olarak kaç taraftarımızın etkinliğe katılabileceğini planlayabileceğiz.''

Longo, taraftar kapasitesini artırmak için iç mekanı da olan ExCeL pistinin düzenini değiştirmeye gerek olmadığını da ekledi.

''Dış mekanda da çok yerimiz var ve hükümet izin verirse, taraftarlarımızı burada ağırlamayı planlıyoruz.''

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Formula E, 2021-22 takvimine dört yarış daha eklenecek

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Seri Formula E
Etkinlik Londra E-Prix I
Editör Matt Kew

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