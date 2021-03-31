Formula E yarış düzenlemek istediği ülkeleri açıkladı

Autosport‘un 2018’de belirttiği üzere Tokyo ve Yokohama'nın adı Formula E takvimi için geçiyor.

Reigle, Japonya’nın, daha önce Formula E yarışına Pekin ve Sanya ile beraber ev sahipliği yapan Çin'le beraber Formula E yarışı düzenlemek istedikleri ülkelerin başında geldiğini belirtti.

Autosport’a konuşan Reigle, ‘’Etki yaratmaya ihtiyacımız olan pazarlara bakıyorum.’’

‘’Bir sıra olmaksızın, Japonya listemizde büyük bir yerde. Çin'deki birinci kademe şehirler de bu listede büyük yer kaplıyor.’’ dedi.

Reigle, Hindistan’da ilk kez gerçekleşme ihtimali olan E-Prix hakkında da heyecanlı. Mahindra Racing takım patronu Dilbagh Gill, Kasım ayında Autosport’a verdiği röportajda, üreticinin Formula E’yi bu yolda destekleyeceği yorumunu yapmıştı.

COVID-19 öncesinde Gill’le birlikte Hindistan’ı ziyaret etmek isteyen Reigle şunları ekledi: ‘’Hindistan’ı ne kadar düşünürsem, o kadar heyecanlanıyorum.’’

‘’Bu pazara bakarsanız, genelde genç şehir popülasyonu ve uluslararası bir bakış açısı var.’’

‘’Tartışmaya yol açmak istemiyorum, bu şehirler çok nüfuslu ve çok çevre kirliliği var. Elektrikli araçlar, bu şehirlerdeki yaşamı gerçekten değiştirebilir.’’

‘’Zorlayıcı ögeler var ancak ben buna odaklandım. Dilbagh ile iyi konuşmalar yaşadık ve Mahindra’dakilerle de Hindistan yarışı planlarını hızlandırmak konusunda konuştuk.’’

Reigle aynı zamanda California’daki bir yarışın da hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Formula E 2021 Diriyah E-Prix Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Böylelikle zaten New York yarışına sahip olan formula E’nin Amerika’daki varlığı artmış olacak.

Reigle şunları ekledi: ’’Son olarak da, Batı Amerika.’'

‘’Ana üreticilerle konuştuğunuz zaman, bu uygun. California’da çok fazla araç satıyorlar.’’

‘’Eğer oraya geçersek, bu iyi olur.’’

24 Nisan’da, Valencia’daki Ricardo Tormo Pistinde ilk İspanya E-Prix’si gerçekleştirilecek olsa da, Reigle cadde pistlerine olan bağlılıklarını dile getirdi.

‘’Cadde pistine olan bağlılığımıza sadık kalıyoruz.’’

‘’Bence sporun ötesinde, en iyi ürünlerin, rakiplerinden ayrılan özellikleri var: inanmak için bir neden, satın almak için bir neden. Caddede olmak gerçekten önemli.’’

‘’Buna sadık kalacağız. Bazı şehirlerle aramızda iyi konuşmalar geçti. Umarım 2022-23 için bu ilkbaharda açıklama yaparız.’’