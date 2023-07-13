Formula E heyecanı Roma'da geri dönüyor, DS Penske mücadeleye hazır

17-18 sezonundan bu yana neredeyse her sezon Roma'yı ziyaret eden Formula E, ilk yarışında bir aracın bizzat Papa tarafından kutsandığı gösterişli bir törenle sükse dahi yapmıştı.

Heyecanlı geçen sezonun kapanış bölümünde yer alan Roma, takvimin en önemli pistlerinden biri -özellikle de son birkaç sezondur kullanılan daha uzun pist düzeni oldukça popüler.

Hızlı doğası, hata affetmeyen yapısı ve birçok tarihi alandan geçiyor olmasına rağmen yerel halkı pek rahatsız etmeyen pistin geçtiği sokaklar da ağaçlarla kaplı, yani oldukça havadar ve yemyeşil bir atmosferden söz edebiliriz

Son iki sezondur çifte yarışlara ev sahipliği yapan pistte bir ismin öne çıktığını görüyoruz: Jean-Eric Vergne. Geçen yılki yarışları dördüncülük ve ikincilik ile kapatan Vergne, 2021 sezonunda ise bir galibiyete ulaşmıştı.

Takım arkadaşı Stoffel Vandoorne'un da Roma karnesi fena değil, geçen yıl Mercedes ile pole pozisyonu ve podyum alarak noktalamıştı.

Bu yıl Penske ile ortaklık kuran DS'in de bu pistte iyi olduğunu söyleyebiliriz, ancak Portland'daki gibi hızlı virajlara sahip olan pistte Gen3 araçlarının neler yapabileceği soru işaretleri.

Herkesin araçların teknik özelliklerine daha iyi adapte olması gerekiyor ve belki de sürücüler enerji tüketimleri konusunda daha az endişe duyarak atak yapabilecekler.

Roma'da DS Penske'nin rakipleri elbette Porsche'ler (fabrika takımı ve Avalanche Andretti), ama aynı zamanda Roma sokaklarında genellikle rahat olan fabrika Jaguar takımı ve müşteri takımı Envision olacak.

Jean-Eric Vergne, DS Penske Photo by: DPPI