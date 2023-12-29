Formula E, Haydarabad E-Prix'sinin geleceğine dair 'acil açıklama istiyor'

Hindistan bu yılın başlarında Haydarabad'da ilk Formula E yarışına ev sahipliği yaptı. Şehir gelecek yıl 10 Şubat'ta yarışı tekrar düzenleyecek.

Autosport'un Ağustos ayında yarışın arkasındaki organizasyon ekibinin dağılmasının ardından yarışın geleceğinin şüpheye düştü. Ama yarış Formula E'nin Ekim ayında FIA tarafından onaylanan 17 yarışlık, 11 ayaklı takviminin son versiyonuna dahil edildi.

Perşembe günü Formula E, Haydarabad yarışını etkileyebilecek bir mektup aldıktan sonra yeni Telangana Hükümeti ile 'acil açıklama istediğini' duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Yeni Telangana Hükümeti'nden yakın zamanda alınan resmi bir yazının ardından Formula E, sözleşme kapsamındaki taahhütleri ve bunun Haydarabad yarışını nasıl etkileyebileceği konusunda acil açıklama talep etmektedir."

"Alınan mektubun içeriğine dayanarak Formula E, yarışın planlandığı gibi devam edemeyeceğinden endişe duymaktadır."

"Formula E'nin üst düzey yönetici ekibi, bu ayın başlarında yapılan seçimlerin hemen ardından Telangana Hükümetinin yeni yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmeler o zamandan beri devam ediyor."

"Yarışa sadece birkaç hafta kalmışken ve son hazırlık aşamasındayken Formula E, ortaklar ve tedarikçiler şimdiden etkinliğe önemli ticari yatırımlar yaptılar."

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images A view of the Hyderabad track

"Bu yıl Şubat ayında koşulan Haydarabad E-Prix'si bölgeye yaklaşık 84 milyon dolarlık olumlu ekonomik katkı sağladı. Bu rakam Formula E ve Telangana Hükümeti tarafından yatırılan genel giderlerden kat kat daha fazladır."

"Haydarabad, Formula E ve Telangana Hükümeti arasındaki çok yıllık bu anlaşmanın bir parçası olarak Tokyo, Şangay, Berlin ve Londra gibi diğer ikonik dünya şehirlerinin yanı sıra önümüzdeki yıl Hindistan'daki tek resmi FIA Dünya Şampiyonası etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor."

"Yarışla alakalı daha fazla açıklama ilerleyen zamanlarda yapılacaktır." denildi.

Bu yılki yarış, ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Haydarabad'ın merkezindeki Hussain Sagar gölünün yanında yer alan bir sokak pistinde gerçekleşti. Önde gelen güneş, hidrojen ve rüzgar enerjisi üreticisi Greenko Group, Telangana eyalet hükümetinin desteğiyle yarışı destekledi.

Yarış sorunsuz geçerken, birçok kişi padokta kendilerine sunulan olanaklardan etkilenmedi ve pistin etkinliğe tam olarak hazır olmaması eleştirildi. Padoktaki çalışmalar yarış hafta sonuna kadar devam etti.