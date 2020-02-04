Formula E, güncellenmiş Gen2 EVO aracının resimlerini paylaştı

Standartlaştırılmış Gen2 şasisi, ilk olarak Ocak 2018’de planlanan üç yıllık bir döngüden önce ortaya çıktı, ancak Aralık ayında bu süre dört yıla uzatıldı.

Şimdi ise bu araç üzerinde bir yenileme gerçekleştirildi.

Gen2 EVO tasarımındaki değişiklikler arasında yeniden düzenlenen bir ön kanat, kavisli bir arka kanat ve arka karoserde köpekbalığı yüzgeci olarak da adlandırılan sırt yüzgeci bulunuyor.

EVO aracı, Salı günü orijinal Gen2 aracı gibi dijital olarak tanıtıldı ve fiziksel lansmanı 3 Mart’ta Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilecek.

Formula E’nin kurucusu ve başkanı Alejandro Agag, “Gen2, zaten pistte yarışan en çarpıcı yarış araçlarından biri olarak öne çıkıyor ve adından da anlaşılacağı gibi Gen2 EVO da özgün tasarımın bir başka evrimi.”

“İlk nesil araçta yaptığımız gibi, daha şık ve çevik görünmesi için Gen2 EVO’nun karoseri yeniden düzenlendi.”

“Aracın fütüristik tasarımı, bir kez daha Formula E’yi hem teknolojik gelişmelerde hem de görünüşte yenilik kategorisi olarak sergiliyor.” şeklinde konuştu.

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Ön kanattaki değişikliklerin ve lastik kemerlerinin çıkarılmasının, araçların birbirleriyle temaslarını azaltmak için FE’nin “kendini cezalandırmasına” yardımcı olacağı umuluyor.

Mevcut Spark Racing Technologies tasarımının fazla sağlam olduğu görülüyor. Araçların temas sonrasında pek hasar almıyor ve performans kaybetmiyorlar.

Bu, geçen sene getirilen “sarı kart” sözlü uyarı sistemi ile beraber cezaların istikrarını çevreleyen daha büyük bir incelemeye yol açtı.

FIA başkanı Jean Todt ise, “ABB FIA Formula E Şampiyonası, sadece altıncı sezonunda, ancak kullanılan teknoloji büyük bir yol kat etti ve tüm yol aracı kullanıcılarına fayda sağlayabilir.”

“Serinin, dünya şampiyonası statüsüne geçeceği yılda heyecan verici yeni bir görünüşle Gen2 aracının daha da gelişeceğini görmekten mutluyum.”

“Bu, griddeki sayının artmasına ve şampiyonadaki rekabetin artmasına katkıda bulunan, güçlenmeye devam eden ve sürdürülebilir kentsel mobilitenin geleceğine zemin hazırlayan yenilikçi bir yaklaşım.” ifadelerini kullandı.

Gen2 EVO aracı, McLaren Applied Technologies bataryası ve tüm hava şartlarında kullanılabilen 18 inçlik Michelin lastikleri de dahil olmak üzere aynı donanımı kullanmaya devam edecek.