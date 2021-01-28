Formula E, güncellenen takvimi yayınladı

Dünya Şampiyonası statüsüne sahip olan ilk FE sezonunun güncellenen takvimi, hâlâ FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nden (WMSC) onay almadı. Sezonun kalan yarışları ise, WMSC'nin toplanma tarihi olan 5 Mart öncesinde açıklanacak.

Oldukça sıkı COVID-19 önlemleri altında ilerleyecek olan seri, pist onayına da bağlı olarak, 10 Nisan'da Roma E-Prix'si ile devam edecek - DS Techeetah, Nissan e.dams ve Dragon Penske Autosport burada yeni güç ünitelerini tanıtacaklar.

Bu yarış, 26-27 Şubat tarihlerinde, Suudi Arabistan'da gece yapılacak olan iki açılış yarışından sonra düzenlenecek.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre, eğer Roma'da yapılacak olan yarış herhangi bir nedenden düzenlenemezse, Vallelunga bu yarışın yerini alacak.

Bu yarıştan sonra ise FE, daha öncesinde dört kez sezon öncesi testlerde kullandığı, Valencia'daki Ricardo Tormo Pisti'nde, 24 Nisan'da yarışacak.

Vallelunga'da yarış yapılıp yapılmamasıyla paralel olarak Valencia, FE'nin gerçek bir pistte yarıştığı ilk yarışa ev sahipliği yapacak.

Her ne kadar Fas'ta yer alan Moulay El Hassan Pisti - bir Dünya Turing Araçları Şampiyonası pisti - ve Meksika'daki Rodriguez Kardeşler Pisti daha önce seride yarışlara ev sahipliği yapmış olsalar bile, Fas'taki yarış geçici bir yarış olarak sayıldı ve Meksika'daki yarışta ise FE için özel bir pist düzeni kullanıldı.

Valencia'da yapılacak olan yarışın pist düzeni belirsizliğini korurken, Motorsport.com'un elde ettiği bilgilere göre takımlar, pist düzenini yarıştan sadece iki hafta önce öğrenecek.

Sezon öncesi testlerde FE organizatörleri, pistte belirli pist düzenlerini incelediler.

Monaco'ya geri dönüş ise 8 Mayıs'ta olacak. Bu açıklama, Monaco Otomobil Kulübü'nün; Formula 1, FE ve Tarihi Grand Prix'sinin bu sene, çıkan dedikoduların tersine, yapılacağı açıklamasının hemen ardından geldi.

Önceden açıklanan takvim planında kendine yer bulamayan Marakeş ise yeni takvimde, 22 Mayıs tarihinde yer buldu.

Motorsport.com'un geçen hafta açıkladığı gibi, takvim güncellemesinde açıklanan en son yarış, 5-6 Haziran'da Şili'nin Santiago kentinde yapılacak olan çifte yarış oldu.

FE şef şampiyonluk yöneticisi Alberto Longo'nun açıklamaları şu şekilde: "Şampiyona takvimi üzerinde 'normal' şartlar altında çalışmak bile aylarca süren planlamaları, hazırlıkları, pek çok şehir ve yönetici ile görüşmeleri barındırır."

"Yeni açıklanan bu yarışlar Formula E'nin, her türlü koşul altında, takımlar ve sürücüler için hâlâ zorlayıcı ve çetin bir takvim ortaya çıkarmak konusunda üzerine çalışacağını ortaya koyuyor."

"Şu anda takvimin son kısmı üzerinde çalışmaya ve bir FIA Dünya Şampiyonası olarak geçireceğimiz ilk sezonda, kendi beklentilerimizi ve taraftarlarımızın beklentilerini karşılamak üzerine çalışmaya devam edeceğiz."

FE yönetiminin açıklamalarında Paris E-Prix'sinin bu sezon geri dönüş yapmayacağı, ancak şehir yöneticileri ile yapılan görüşmelerde gelecekte yarışın yapılmasının mümkünatı olduğu söylendi.

Benzer olarak Sanya ve ilk yarışına ev sahipliği yapacak olan Seul de, öncesinde belirlenen 13 Mart ve 23 Mayıs tarihlerindeki yarışlara ev sahipliği yapamayacak. Bu yarışlar hakkında alınacak kararlar, son dönemde yapılması planlanacak olan yarışların açıklanmasına kadar bekletilecek.