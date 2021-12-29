Formula E, Gen4 kurallarını hidrojene olası bir geçişle süslemeyi planlıyor

Formula E, geçen ay Valensiya'da yapılan sezon öncesi testinden önce, 470 bhp ve toplam 600kW rejeneratif fren sistemi kapasitesine sahip olacak Gen3 tasarımının ilk görüntülerini yayınladı.

Yeni kurallar 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olacak ve üretici Spark Racing Technology'nin özel testleri devam ederken, takımlar yeni araçlarını ilkbaharda teslim alacak.

Bunu, bir Gen3 Evo kural seti için, aracın ve teknolojisinin makyajlanması takip edecek.

Ancak halihazırda Gen4 düzenlemeleri de değerlendiriliyor ve yeni üreticiler, Formula E'nin geleceği için, konseptleri üzerinde "beyin fırtınası" yapmaya davet edilecek.

Şampiyonanın kurucu ortağı Alejandro Agag, Motorsport.tv'ye şunları söyledi: "Gen3 zaten harika."

"Ancak şimdi, beş yıl içerisinde gelecek olan Gen4 hakkında düşünmeye başlayacağız. Bunu tartışmaya şimdi başlamalıyız."

“Şu anda bizimle olan OEM'leri (Otomobil Üreticilerini) ve üreticileri elbette davet edeceğiz."

"Fakat ayrıca, Gen4'ün nasıl görünmesi gerektiğini düşünmek için açık fikirlilikle, tüm üreticileri beyin fırtınası yapmaya davet edeceğiz."

"Orada her şey açık. Her şey olabilir."

Formula E, bu açık yaklaşımın bir parçası olarak, elektrik motorlarına güç sağlamak için hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanmayı değerlendirecek.

Agag şöyle devam etti: "Hidrojen, FIA [yalnızca elektrikli tek koltuklu yarışlar için, sözde 25 yıllık anlaşması] ile Formula E'nin lisans kapsamında."

"Hidrojeni kullanmak için iki yol var. Biri hidrojeni yakmak, ki bu çok verimsiz. Ancak bazıları bunu daha verimli hale getirmek için çalışıyorlar."

"Diğeri ise bizim kullanabileceğimiz yol. Elektrik üreten ve elektrik motorlarına güç veren bir hidrojen yakıt hücresi."

"Yani, bu teknolojiler genel olarak uygun ve yarış seviyesinde çalışabilir olduğu an, bunu kesinlikle değerlendireceğiz."

Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Kevin Hansen, JBXE Extreme-E Team, battles with Molly Taylor, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

Hidrojen yakıt hücresi, kardeş seri Extreme E tarafından, her yarış etkinliğinde, dokuz Odyssey 21 E-SUV'u şarj etmek için halihazırda kullanılıyor.

Mercedes teknik ortağı HWA, 2020'de, 2023'te 800 hp'lik otomobillerle piyasaya sürülmesi öngörülen ve hidrojenle çalışan bir spor otomobil serisi olan HYRAZE League konseptinin duyurulmasında kurucu taraftı.

Ancak Agag, daha fazla teknik özgürlüğün, maliyeti artıracağı konusunda uyarıda bulundu. Formula E, art arda iki sezonda 25 milyon €'luk bir üretici maliyet sınırı getirecek. Bu 1 Ekim 2022'de yürürlüğe girecek.

Agag, "Üreticilerin, teknolojileri geliştirebilmeleri ve şampiyonada rekabet etmek adına bir nedene sahip olabilmeleri için böyle bir özgürlük vermelisiniz."

"Önemli olan denge."

"Ancak ne kadar özgürlük verirsen, takımlar o kadar fazla para harcamak zorunda kalıyorlar. Bir süre sonra paraları bitiyor ve şampiyonadan ayrılıyorlar." dedi.