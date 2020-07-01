Formula E Gen3 bataryalarını Williams geliştirecek

Şirket, 2014 yılında Gen1 araç batarya sistemini üretti ve 2014'teki ilk Formula E sezonundan 2018'e kadar aynı sistem kullanıldı.

Ancak mevcut Gen2 araçlarının batarya sistemini, -Gen1 motor ve kontrol ünitelerinin tedarikçisi olan- McLaren Applied Technologies ile partneri Atieva geliştirdi.

Gen3 FE aracı mevcut 250kW'lık maksimum gücün ötesinde, 350 kW güce sahip olacak. Bu da 450 beygire denk geliyor. İlk kez 2022-23 sezonunda kullanılacak ve üç yıl boyunca devam edecek.

WAE genel müdürü Craig Wilson, “Gen3 batarya tedarikçisi haline gelmekten ve özellikle de en başından beri serinin ayrılmaz bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."

“Yüksek performanslı bataryalar, WAE’nin başarılı olduğu temel alanlardan biridir ve enerji yoğunluğu, termal verimlilik, genel performans ve dayanıklılık alanlarında daha fazla değer katacağımız eminiz."

“Böylesine rekabetçi bir ortamda yarışmak bataryalar için önemli bir mücadele olacak ama bizim sevdiğimiz bir zorluk."

“Bir sonraki heyecan verici bölüme geçerken seriye katılmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Güç artışına ek olarak Gen3 bataryalarının gelişmiş enerji yoğunluğuna, dayanıklılığa ve 30 saniyelik hızlı şarj özelliğine sahip olması gerekiyor.

WAE ayrıca FE'nin kurucusu Alejandro Agag tarafından hazırlanan Extreme E elektrikli off-road SUV yarış serisinin resmi batarya tedarikçisi olan MAT'ın yerini de aldı.