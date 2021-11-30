Formula E, Gen3 araçlarına dair ilk teaser yayınlandı

Ocak ayında 2018-2019 sezonundan beri kullanımda olan Gen2 aracıyla son sezon başlayacak ve yeni sezon hazırlıkları Pazartesi günü Valensiya pistinde başladı.

Ayrıca Valensiya'da, şampiyonadaki üreticilere, takımlara, sürücülere ve partnerlere, sıkı bir gizlilik içinde yeni Gen3 aracının görüntüleri sunuldu. Bunu takiben, Formula E organizasyonu ve FIA, Gen2'den daha hızlı, daha hafif, daha güçlü ve daha verimli olacağı açıklanan yeni araca dair bazı görüntülerini paylaştı.

Yukarıdan görülen üçgen yapısıyla dikkat çeken yeni FE aracının "bir savaş uçağının delta kanadından ilham aldığı" açıklandı.

Bu, tıpkı X-wing Gen2 aracı gibi, Spark Racing Technology ile üretilen aracın, geleneksel tek koltuklu araçlar arasındaki çarpıcı pozisyonunu korumasını sağlayacak.

Buna ek olarak Gen3 aracı, 2012'de Le Mans'da ortaya çıkan ve daha sonra Nissan tarafından benimsenen DeltaWing tasarımına benzer şekilde, geniş bir arka kısma sahip olacak.

Yayınlanan görüntülerden, Formula E'nin mevcut otomobilin ön kanadına entegre edilen ön çamurluğa veda ettiği sonucuna varılıyor. Bu, aracı hasara karşı daha az eğilimli hale getirecek.

Formula E, Gen3 ile dünyanın en verimli yarış aracını yaptığını iddia ediyor. Gen2 araçlarında, frenleme ile kazanılan enerji miktarı %30 ila 35 iken, Gen3 araçlarında bu oran %40'a çıkmış durumda.

Gen3 aracı teorik olarak 320 km/s'lik bir maksimum hıza sahip olacak şekilde ayarlandı. Fakat bunun tipik şekilde Formula E tarafından kullanılan cadde pistlerinde yakalanması ya da geçilmesi pek mümkün değil.

Spark tarafından Gen3 aracıyla gizli şekilde yürütülen testler devam ediyor ve üreticiler yeni araçlarını ilkbaharda teslim almaya hazırlanıyorlar.

Formula E CEO'su Jamie Reigle, "Gen3 aracını tasarlarken yüksek performans, verimlilik ve sürdürülebilirliğin birlikte çalışabileceğini göstermeyi amaçladık."

"FIA ile birlikte dünyanın en verimli ve sürdürülebilir yüksek performanslı yarış aracını yaptık.

"Gen3, şimdiye kadarki en hızlı, en hafif, en güçlü ve en verimli yarış otomobilimiz." dedi.