Formula E gelecek sezondan itibaren "Attack Charge" formatına geçiş yapıyor, Fanboost kaldırılıyor

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Mevcut 'atak modu' formatıyla araçların hızlıca şarj edilebilecekleri pit stopların bir kombinasyonuna ulaşmayı amaçlayan FE yönetimi, sürücülerin daha yüksek güç moduna erişmek için 30 saniyelik bir pit-stop yapması gereken "Attack Charge" isimli bir planla karşımızda.

Bir hafta sonunda iki yarışın yapıldığı haftalarda bir yarışın geleneksel FE formatında, diğerinin ise "Attack Charge" formatında gerçekleşmesi planlıyor. Yeni format, daha fazla güç için pistin bir noktasında dış çizgiden gitme zorunluluğunu ortadan kaldıracak.

Pite gelen isimler, atak modu kullanma imkanının yanı sıra yarışın ikinci yarısında kullanılmak üzere 600kW 'boost şarj cihazı' tarafından sağlanan ekstra dört kilovat/saat enerjiye de sahip olacaklar.

Yeni kurallar hakkında Autosport'a konuşan FE CEO'su Jamie Reigle, şampiyonanın Attack Charge yarışlarına hemen başlayabileceğini, ancak takımların ve organizatörlerin formata güvenmesini beklediklerini söylüyor.

Reigle, "Karşılaştığımız zorluk, takviye şarj cihazı olarak adlandırdığımız yarış içi şarj cihazlarının ve akülerin aynı tedarikçi tarafından üretilmesi" dedi.

"Akülerin iyi olduğundan emin olmaya öncelik vermeli ve aküleri şarj cihazları için hazır hale getirmek için çalışmalıyız."

"Bunlar Meksika'ya kadar hazır olabilir ama sonuçta ciddi değişikliklerden söz ediyoruz. Bu yüzden Valencia'da test yapmak ve Meksika'da bu formatta yarışmak gerçekten mantıklı mı bilmiyorum"

"Belki de 9. sezonu [2022-23], performansta oldukça önemli bir artış olan Gen3 otomobilinin yeteneklerini göstermenin bir yolu olarak kullandıktan sonra yeni formatlar getirmeliyiz."

"Dediğim gibi, yeni formata geçecek altyapıya sahibiz, ancak kendimizi zorlamak yerine her şeyin doğru şekilde uygulanabileceğine emin olmak için beklemeliyiz. İki yarış birden düzenleyeceğimiz hafta sonları mevcut, bu iyi bir fırsat." dedi.

Attack mode, Fanboost logos on the dry track Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

İlk sezondan bu yana serinin bir parçası olan ve taraftar katılımını arttırmak konusunda büyük bir rol oynayan Fanboost ise gelecek sezondan itibaren resmi olarak kaldırılıyor.

Son sezonda en yüksek oy alan beş sürücüye beş saniyelik güç aktivasyonu sağlayan Fanboost, ncak serinin aleyhtarları tarafından çok kötü karşılanmaktaydı.

Ayrıca yarışları zaman sınırıyla bitirmeyi tercih eden seri, gelecek sezondan itibaren yeniden tur sayısı sistemine dönüyor.

Sıralama sisteminde de küçük değişiklikler var; A Grubundaki pilotlar artık çeyrek finalden itibaren B Grubundaki pilotlarla karşılaşmayacak, gruplar finale kadar ayrı kalacak.

Buna ek olarak, F1'e benzer bir ilk antrenman sistemi getirilmesi de planlanıyor; bu sistemde her takımın iki kez daha önce FE'de yarışmamış bir sürücüye koltuk sağlaması gerekecek.