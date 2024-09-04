Formula E, F1 tarafından kullanılan Cidde sokak pistinde yarışacak

Formula E, 2024-2025 sezonunda Formula 1 yarışları için kullanılan Suudi Arabistan'ın Cidde Corniche Pisti'nin kısaltılmış bir versiyonunda yarışmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan Spor Bakanlığı, daha önce 2018'den bu yana Diriye’deki bir sokak pistinde yarışan tamamen elektrikli şampiyonanın bu pisti kullanması için onay verdi.

Formula E'nin 2024-2025 takviminin onaylanması için Ekim ayında toplanacak olan FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından teklifin onaylanması halinde, 14-15 Şubat 2025 tarihlerinde çifte yarış düzenlenmesi planlanıyor.

Formula E'den bir sözcü şunları söyledi: “Cidde E-Prix, hızlı ve akıcı Corniche cadde pistinin modifiye edilmiş bir düzeninde heyecan verici bir yarış deneyimi sunacak ve bölgedeki motor sporlarının büyümesine katkıda bulunacak.”

“Nefes kesici Kızıldeniz manzarasıyla 2025 Cidde E-Prix'si hem taraftarlar hem de yarışmacılar için unutulmaz bir deneyim vadediyor.”

Pist için resmi planlar 2019 gibi erken bir tarihte açıklandı ve ilk F1 yarışı iki yıl sonra, Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın Abu Dabi'de şampiyonluk hesaplaşmasına giden yolda kıyasıya mücadele ettikleri sırada düzenlendi.

Yüksek hızlı, 27 virajlı sokak pisti, dünyanın en hızlı pistlerinden biri olarak biliniyor ancak Formula E'nin özel ihtiyaçlarına göre kısaltılacak. Ancak kesin bir düzen henüz Formula E veya FIA tarafından resmi olarak açıklanmadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Formula E organizatörleri 2024-2025 takvim önerilerini Haziran ayında açıklamış ve gelecek sezon için Suudi Arabistan'da yeni bir pistin kullanılacağını belirtmişlerdi.

Henüz teyit edilmemiş olan tek yarış ise 8 Mart'ta Tayland'da Chiang Mai'de yapılacağı düşünülen yarıştı.

Ancak, ülke hükümetinde kısa süre önce yapılan bir değişiklik, ülkede ilk kez bir Formula E yarışı düzenleme planlarının azaldığı anlamına geliyor ve şampiyona organizatörlerinin bir alternatif bulmaya çalıştığına inanılıyor.