Formula E, Eylül ayına kadar yarış yapamazsa 2020 sezonunu bitirecek

Temmuz ayı için planlanan New York ve Londra E-Prix'leri, koronavirüs pandemisinin ortasında iptal edildi ve bu nedenle şu anda bu sezon için planlanan başka bir yarış yok.

FE, 2019-20 sezonunu kapalı kapılar ardında ve kalıcı pistlerde düzenlemeyi düşünse de, seri Eylül ayının ötesinde yarış gerçekleştirmeyecek.

Bu sayede Formula E'nın FIA Dünya Şampiyonası statüsü kazanacağı 2020-21 sezonunun tamamını gerçekleştirebilmeyi umuyorlar.

Formula E'nin eş kurucusu ve başkanı Alejandro Agag, Motorsport.com'a şunları söyledi: “Ağustos ve Eylül aylarında yarışamıyorsak, bunun ötesinde yarışacağımızı sanmıyorum."

“Aralık ayında yeni sezona başlamak için mevcut sezonu açık şekilde feda edeceğiz."

“Tüm soru işaretleri ve tüm belirsizliklere rağmen, daha fazla yarış gerçekleştirememenin pek olası olmadığını düşünüyorum."

“Bu, olağanüstü olur. Elbette olağanüstü zamanlar geçiriyoruz, ancak olağanüstü durumda bile olağanüstü olur."

“Sanırım iki ila dört yarış daha yapacağız, bu muhtemelen iki çifte yarış ve belki biraz daha fazla olacak. Bunu yaparsak iyi olacağız."

“Ama dediğim gibi Eylül ayının ötesinde yarışmayacağız. Yedinci sezona başlayacağız." dedi.

Formula E'de şimdiye kadar beş ayrı ülkede altı yarış yapıldı ve spor düzenlemelerine göre, bunun bir şampiyona olabilmesi için altı ayrı etkinliğin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

FE CEO'su Jamie Reigle, “Şu anda yarışlara geri dönmek adına Temmuz ve Ağustos ayının sonları için bir plan üzerinde çalışıyoruz."

“Genel olarak konuşursak, sezonu yaz sonu ve Eylül ayındaki dört ila altı yarışla tamamlamaya çalışıyoruz."

"Yani genel görüntü sezonu tamamlayıp planlamayı yedinci sezona kaydırmak üzerine."

Agag, ITR başkanı Gerhard Berger ile FE ve DTM etkinliklerini paylaşmak için görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.

Motorsport.com'a konuşan Agag, “Belki birlikte bazı etkinlikler yapabiliriz. Ama çok pratik ve alçakgönüllü olmanız gerekiyor. Partideki en güzel kızmış gibi davranmamalısınız."

“Hepimiz aynı gemideyiz ve paylaşımcı olmamız gerekiyor. Günün sonunda hangi çözümlerin mümkün olduğunu görmemiz gerekiyor.” dedi.