Formula E, elektrikli destek serileri üzerinde çalışıyor

Jaguar I-Pace eTrophy serisi, 2021 sezonu öncesinde COVID-19’un getirdiği finansal sorunlar nedeniyle rafa kaldırılmıştı ve bu yüzden, şampiyonanın şu anda herhangi bir destek serisi bulunmuyor.

Ancak, her hafta sonu için programı güçlendirmek için planlar var. 2022’nin temmuz ayında düzenlenecek olan Vancouver E-Prix'si için yapılan teklifle, ünlü pilotların yer alacağı bir yarış düzenlenmesi önerildi.

Bu, 2016 yılında Hong Kong e-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen ve Volkwagen e-Golf'ü kullanan kısa ömürlü e-Touring Car Challenge'ı takip etmiş olacak.

Fakat Formula E kurucu ortağı Alberto Longo, Autosport’a verdiği demeçte tamamen elektrikli destek serileri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Longo, “Elbette, Formula E için destek serileri üzerinde çalışıyoruz. Kartingden itibaren tüm basamakları elektrikli yapmalıyız.”

“Bunun konuda oldukça agresif ve net hedeflerimiz var.”

“Tabii ki COVID pek çok sebeplerden ötürü bu planların önüne geçti.”

“Fakat hâlâ bunun üzerinde çalışıyoruz ve yakın gelecekte Formula E’nin çatısı altında farklı destek serileri olacak.” dedi.

Nelson Piquet Jr., Jaguar Racing I-TYPE 3 and Jaguar I-Pace eTrophy Photo by: Jaguar Racing

Ancak Longo, alt seriler için 1. jenerasyon araçları kullanmaya pek sıcak bakmıyor.

Autosport’a verdiği demeçte Longo, “1. jenerasyon araçların hepsi değil ama bazıları koleksiyoncuların elinde bulunuyor.”

“Tarihimizden bir parçaya sahip olmak istediler ve bu da 1. jenerasyon araçlar demek oluyor.”

“Ayrıca çok da pahalılar. Bizim daha verimli bir yol tercih etmemiz gerekir.”

“Fakat neden olmasın? Hiçbir şeye hayır demiyoruz. Orada duruyorlar.”

“Farklı bir şampiyona başlatmak için yeterli gereksinimlere sahibiz.”

“Planımızda bu yoktu ama onları kullanmak da farklı bir şey olmaz.”

“Ancak elbette, Formula E için destek serileri yapmak hedeflerimizden biri.” diye ekledi.