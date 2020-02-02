Formula E
Formula E
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Sıradaki Etkinlik
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Sanya ePrix
20 Mar
-
21 Mar
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-prix
17 Nis
-
18 Nis
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-prix
02 May
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-prix
20 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-prix
10 Tem
-
11 Tem
Sıradaki Etkinlik
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-prix
25 Tem
-
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
London E-prix II
26 Tem
-
26 Tem
Sıradaki Etkinlik
174 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula E / Sanya ePrix / Son dakika

Formula E, corona virüsü nedeniyle Çin yarışını erteledi!

paylaşım
yorumlar
Formula E, corona virüsü nedeniyle Çin yarışını erteledi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Şub 2020 09:39

2020 Sanya Formula E yarışı, Çin’deki corona virüsü salgını nedeniyle resmen ertelendi.

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) perşembe günü acil durum kararı aldı ve bu yarış için kritik bir öneme sahipti. Ancak yarış hakkında nihai bir karar alınmadığı açıklanmıştı.

Yarış normalde 21 Mart'ta gerçekleştirilecekti ancak son haftalardaki durumdan ötürü ertelenmesi ya da iptal edilmesi neredeyse kesin gibiydi. Formula E, bugün yaptığı açıklamada yarışın erlendiğini resmen duyurdu.

Ancak şimdilik Hainan Adası'ndaki yarışın ne zaman yapılacağı bilinmiyor çünkü virüsün ilerleyen süreçte ne yönde ilerleyeceği bilinmiyor.

Açıklamada, "Corona virüsünün yayılma şekline bakıldığında ve Hainan Eyaleti ile Sanya Beldiyesi ile yaptığımız görüşmelerden sonra, 21 Mart 2020'de yapılması planlanan Sanya yarışının bu tarihte yapılmamasına karar verildi. Bu karar, Formula E ile birlikte FIA, Çin Halk Cumhuriyeti Otomobil ve Motosiklet Sporları Federasyonu (CAMF) ve yerel partner Enova Holdings tarafından alındı. Artan sağlık endişeleri ve Dünya Sağlık Örgütü'nün corona virüsüyle ilgili uluslararası bir acil durum ilan etmesinin ardından, oraya seyahat eden personelin, şampiyona katılımcılarının ve seyircilerin sağlık ile güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor. Gelişen durumu izlemek için Hainan Eyaleti, Sanya Belediye Hükümeti'ndeki bölgesel ortaklarımız ve yerel yetkililerle yakından çalışıyoruz. Tüm taraflar, durumun iyileşmesi durumunda potansiyel alternatif tarihlerin uygulanabilirliğini görüşmek için uygun vakte sahip olacak." denildi.

Corona virüsü daha iyiye gitmezse Sanya yarışının tamamen iptal edilme olasılığı da masada olacak.

Eğer böyle olursa, Avrupa'daki yarışlardan birisinde ya da büyük ihtimalle New York'ta çifte yarış yapılabilir.

Sanya yarışının ertelenmesi ve mevcut durumun 19 Nisan'daki Formula 1 yarışını nasıl etkileyeceği bilinmiyor.

Sonraki haber
Formula E, yeni araca dair bir görüntü daha yayınladı

Önceki haber

Formula E, yeni araca dair bir görüntü daha yayınladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Sanya ePrix
Editör Alex Kalinauckas

Yarış merkezi

Mexico City E-prix

Mexico City E-prix

14 Şub - 15 Şub
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
WRC

Tanak: "Hyundai i20'yi tanımaya çalışıyorum"

2
Formula 1

"Ferrari beklenti oluşturmak istemiyor"

32dk
3
Formula 1

Alonso, Hamilton'la ilgili sözlerinde haklı olabilir

2s
4
Formula 1

McLaren MCL35'in arka tarafı, 2019'a kıyasla daha dar olabilir

3s
5
Formula 1

Renault, 2020 aracında beyaz renk mi kullanacak?

1s

Son Videolar

Santiago E-Prix: Yarış özeti 01:00
Formula E

Santiago E-Prix: Yarış özeti

Diriyah E-Prix: 2. yarış özeti 01:00
Formula E

Diriyah E-Prix: 2. yarış özeti

Diriyah E-Prix: 1. Yarış Özeti 01:00
Formula E

Diriyah E-Prix: 1. Yarış Özeti

2019-2020 Formula E sezonu takımları ve pilotları 01:20
Formula E

2019-2020 Formula E sezonu takımları ve pilotları

Lotterer'in Techeetah'taki en iyi anları 03:11
Formula E

Lotterer'in Techeetah'taki en iyi anları

Son Haberler

Formula E, corona virüsü nedeniyle Çin yarışını erteledi!
FE

Formula E, corona virüsü nedeniyle Çin yarışını erteledi!

Formula E, yeni araca dair bir görüntü daha yayınladı
FE

Formula E, yeni araca dair bir görüntü daha yayınladı

Formula E, ön kanadın değiştiği Gen2EVO aracının resmini paylaştı
FE

Formula E, ön kanadın değiştiği Gen2EVO aracının resmini paylaştı

Formula E, Çin ayağını iptal edebilir
FE

Formula E, Çin ayağını iptal edebilir

Vergne: "F1'den ayrılırken hiç param kalmamıştı"
F1

Vergne: "F1'den ayrılırken hiç param kalmamıştı"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.