Formula E, corona virüsü nedeniyle Çin yarışını erteledi!

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) perşembe günü acil durum kararı aldı ve bu yarış için kritik bir öneme sahipti. Ancak yarış hakkında nihai bir karar alınmadığı açıklanmıştı.

Yarış normalde 21 Mart'ta gerçekleştirilecekti ancak son haftalardaki durumdan ötürü ertelenmesi ya da iptal edilmesi neredeyse kesin gibiydi. Formula E, bugün yaptığı açıklamada yarışın erlendiğini resmen duyurdu.

Ancak şimdilik Hainan Adası'ndaki yarışın ne zaman yapılacağı bilinmiyor çünkü virüsün ilerleyen süreçte ne yönde ilerleyeceği bilinmiyor.

Açıklamada, "Corona virüsünün yayılma şekline bakıldığında ve Hainan Eyaleti ile Sanya Beldiyesi ile yaptığımız görüşmelerden sonra, 21 Mart 2020'de yapılması planlanan Sanya yarışının bu tarihte yapılmamasına karar verildi. Bu karar, Formula E ile birlikte FIA, Çin Halk Cumhuriyeti Otomobil ve Motosiklet Sporları Federasyonu (CAMF) ve yerel partner Enova Holdings tarafından alındı. Artan sağlık endişeleri ve Dünya Sağlık Örgütü'nün corona virüsüyle ilgili uluslararası bir acil durum ilan etmesinin ardından, oraya seyahat eden personelin, şampiyona katılımcılarının ve seyircilerin sağlık ile güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor. Gelişen durumu izlemek için Hainan Eyaleti, Sanya Belediye Hükümeti'ndeki bölgesel ortaklarımız ve yerel yetkililerle yakından çalışıyoruz. Tüm taraflar, durumun iyileşmesi durumunda potansiyel alternatif tarihlerin uygulanabilirliğini görüşmek için uygun vakte sahip olacak." denildi.

Corona virüsü daha iyiye gitmezse Sanya yarışının tamamen iptal edilme olasılığı da masada olacak.

Eğer böyle olursa, Avrupa'daki yarışlardan birisinde ya da büyük ihtimalle New York'ta çifte yarış yapılabilir.

Sanya yarışının ertelenmesi ve mevcut durumun 19 Nisan'daki Formula 1 yarışını nasıl etkileyeceği bilinmiyor.