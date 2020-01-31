Formula E, Çin ayağını iptal edebilir

Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’nün perşembe günü açıkladığı acil durum kararı, yarış için kritik bir öneme sahipti. Ancak yarış hakkında nihai bir karar alınmadığı vurgulandı.

Serinin seçenekleri arasında, yarışı doğrudan iptal etmek ya da yılın ilerleyen zamanlarına ertelemek yer alıyor.

Çin ayağının, bu sezon takvime katılan Seul ve Jakarta yarışlarının arasında yer alma ihtimali de var.

Seul ayağı 3 Mayıs’ta, Jakarta ayağı ise 6 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Ancak koronavirüs krizi devam ederse, yarışı ertelemek de sorun yaratabilir.

Motorsport.com, eğer Sanya ayağı iptal edilirse takvimdeki Avrupa ayaklarından birine fazladan bir yarış eklenebileceğini öğrendi.

Alternatif olarak en olası seçenek ise, Temmuz ayındaki New York ayağına fazladan bir yarış eklemek.

WHO’nun açıklamasından sonra FE’den yapılan bir açıklamada, “Günlük olarak hızla ilerleyen durumun farkındayız.”

“Çalışanlarımızın ve tüm şampiyona katılımcılarının sağlığı ve güvenliği çok önemli bir öncelik.”

“Durumu izlemeye devam ediyoruz ve FIA ve yerel ortaklarımızla beraber uygun bir zamanda bir karar almak istiyoruz.” denildi.