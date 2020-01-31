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Formula E / Sanya ePrix / Son dakika

Formula E, Çin ayağını iptal edebilir

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Formula E, Çin ayağını iptal edebilir
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
31 Oca 2020 13:02

Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin’deki koronavirüs için acil durum ilan etmesinin ardından Formula E, Çin’deki Sanya E-Prix’sini iptal etme seçeneğini değerlendiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’nün perşembe günü açıkladığı acil durum kararı, yarış için kritik bir öneme sahipti. Ancak yarış hakkında nihai bir karar alınmadığı vurgulandı.

Serinin seçenekleri arasında, yarışı doğrudan iptal etmek ya da yılın ilerleyen zamanlarına ertelemek yer alıyor.

Çin ayağının, bu sezon takvime katılan Seul ve Jakarta yarışlarının arasında yer alma ihtimali de var.

Seul ayağı 3 Mayıs’ta, Jakarta ayağı ise 6 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Ancak koronavirüs krizi devam ederse, yarışı ertelemek de sorun yaratabilir.

Motorsport.com, eğer Sanya ayağı iptal edilirse takvimdeki Avrupa ayaklarından birine fazladan bir yarış eklenebileceğini öğrendi.

Alternatif olarak en olası seçenek ise, Temmuz ayındaki New York ayağına fazladan bir yarış eklemek.

WHO’nun açıklamasından sonra FE’den yapılan bir açıklamada, “Günlük olarak hızla ilerleyen durumun farkındayız.”

“Çalışanlarımızın ve tüm şampiyona katılımcılarının sağlığı ve güvenliği çok önemli bir öncelik.”

“Durumu izlemeye devam ediyoruz ve FIA ve yerel ortaklarımızla beraber uygun bir zamanda bir karar almak istiyoruz.” denildi.

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Seri Formula E
Etkinlik Sanya ePrix
Editör Alex Kalinauckas

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