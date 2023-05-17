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Formula E CEO'su Reigle, görevinden ayrılıyor

Formula E CEO'su Jamie Reigle'nin sezon sonunda görevinden ayrılacağı duyurulurken yerine geçecek isim henüz duyurulmadı.

Stefan Mackley
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Jamie Reigle, CEO, Formula E

Reigle, serinin kurucusu Alejandro Agag'ın başkanlığa yükseltilmesinin ardından 2019 eylül ayında CEO olarak atanmıştı.

Reigle, Manchester United ve Los Angeles Rams gibi takımlarda üst düzey pozisyonlarda çalıştıktan sonra Formula E'ye katılmıştı. Onun Formula E'yi yönettiği 3.5 senelik süreçte, serinin büyümesi devam etti.

Pandemi ve Audi, BMW ve Mercedes gibi üreticilerin seriyi terk etmesine rağmen seri ayakta kalmayı başardı ve takvime Hyderabad, Cape Town ve Sao Paulo gibi yeni yarışlar dahil edildi.

Yapılan açıklamada, Reigle'ın sene sonuna kadar danışman olarak çalışmayı sürdüreceği ve yakında, onun yerine geçecek ismin açıklanacağı belirtildi.

Reigle, "Bana Formula E'ye liderlik etme fırsatı teklif edildiğinde akıl hocalarımdan biri, öncelikli hedefimin şirketi başladığımdan daha iyi bir yerde bırakmak olması gerektiğini söyledi."

Jamie Reigle, CEO of Formula E, James Rossiter, DS Techeetah development driver

Jamie Reigle, CEO of Formula E, James Rossiter, DS Techeetah development driver

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Basit bir tavsiye ancak Formula E'nin ilk beş sezonda elde ettiği başarı göz önüne alındığında, çıta yüksek."

"Taraftarlarımız, takımlarımız, ortaklarımız, hissedarlarımız, yönetim kurulu ve benim için en önemlisi siz, çalışanlarımız, nasıl ilerlediğim konusunda nihai yargıç olacaksınız. Ancak, Formula E'nin şu anda sağlam bir temel üzerinde olduğunu ve muazzam fırsatımızı yakalamaya hazır olduğunu güvenle söyleyebilirim. Bu beni büyük bir gururla dolduruyor."

"Son dört yıla bakıyorum ve birlikte başardıklarımıza hayret ediyorum."

"Eşi görülmemiş zorluklar karşısında sporumuzu yeniden tanımladık, ilerleyen bir marka çıkardık, ikonik takımları cezbettik, inanılmaz şehirler açtık ve yeni ortakları memnuniyetle karşıladık."

"Bu yıl, çığır açan Gen3 otomobilinin kilidini açtığı inanılmaz yarıştan güç alarak, yayın ve dijital platformlarda rekor yarış katılımları ve izleyicileri sunuyoruz." dedi.

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