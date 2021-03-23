Formula E CEO’su, Gen3 araçlarını ertelemeye ‘kesinlikle karşı’

Formula E ortak kurucusu Alejandro Agag, Motorsport.com’a verdiği demeçte, 120 kilogram daha hafif ve 470 beygir gücüne eşit olacak Gen3 araçları için kararın, 19 Haziran’da gerçekleştirilecek FIA Dünya Motor Sporları Konsey Toplantısı’nda verileceğini söylemişti.

Motorsport.com'a konuşan Formula E CEO’su Jamie Reigle, o dönemde yeni kuralların 2022-23 yılına ertelenmesi konusuna şiddetli şekilde karşı olduğunu söyledi.

Reigle şunları söyledi: ‘’Buna şiddetle karşıydım. Açıkçası bu konuda yanılmışım. Pandeminin şimdiye kadar biteceğini düşünüyordum.’’

‘’Ancak 2023’den 2027’ye kadar etkisi olacak kararı 2020’nin erken vakitlerinde veriyorduk.’’

‘’Bu kararın arkasındayım. Teknolojinin güncel kalmasını sağlamalıyız.’’

Reigle aynı zamanda, üreticilerin 31 Mart tarihine kadar bağlılıklarını göstermeleri gerekçesinden dolayı, Gen3 planlarının ertelenmesinin de mümkün olmadığını ekledi.

Mahindra ve DS Automobiles şimdiden katılımlarını bildirdi. Nissan, Mercedes ve Porsche’nin de yakın zamanda imza atması bekleniyor.

Reigle şöyle devam etti: ‘’Mart sonundaki üretici kayıtları, bir güç ünitesi geliştirmenin ne kadar zaman aldığının bir göstergesidir.’’

‘’FIA bu süreci kontrol ediyor. Üreticilere bütün verileri sağlıyorlar ki, üreticiler güç ünitelerini geliştirebilsin. Bunu geciktirmek işe yaramayacaktır.’’

‘’Son imzalama tarihine yaklaştıkça, tartışmalar sayesinde eğlenceli bir Mart geçireceğimizi düşünüyorum.’’

‘’Şimdiden iki üretici bağlılıklarını gösterdi. Sonunda ya iki, ya da 10 takım katılacak. Formula E her türlü iyi olacak. Yine de çekici bir teklifimiz olduğunu düşünüyorum.’’

‘’Padoktaki birçok kişinin kalacağını düşünüyorum.’’

Reigle, Spark Racing Technology tarafından üretilecek ilk Gen3 prototipinin, sonbahardaki testlere kadar hazır olacağını da ekledi.

Eski Manchester United ticari direktörü Reigle, tasarımın takvim öncesinde ortaya çıkabileceğini de dile getirdi.

‘’Aracın tasarımı neredeyse bitti. Gerçekten çok, çok havalı görünüyor. Sonuna yaklaşıyoruz.’’

‘’Araç sonbaharda hazır olacak, büyük ihtimalle ilk defa o zaman gün yüzüne çıkacak.’’

‘’Ancak futboldaki gibi, donanımlar her zaman erkenden sızdırılıyor. Aracı başarabildiğimiz kadar uzun süre saklayacağız.’’