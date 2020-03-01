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Formula E / Marakeş çaylak testi / Test raporu

Formula E çaylak testi: Cassidy tur rekoruyla en hızlısı

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Formula E çaylak testi: Cassidy tur rekoruyla en hızlısı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Mar 2020 17:56

Son Super Formula şampiyonu Nick Cassidy, Marakeş'te Envision Virgin Racing ile katıldığı Formula E çaylak testini ilk sırada tamamladı.

Cassidy, 2020 Dragon FE sürücüsü Nico Muller'in Audi ile 2018 çaylak testinde kırdığı önceki rekoru, 1:16.910 yaparak kırdı.

Cassidy'nin bu turunun ardından geçen yıl Formula 2'de yarışan Sergio Sette Camara da 1:17'nin altına indi. Ancak Camara'nın turu, 0.020 saniye daha yavaştı.

Cassidy daha sonra tekrar piste çıktı ve testin son anlarında 1:16.467 yaparak rahat şekilde seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Camara seansı ikinci sırada tamamlarken, 2008 yılında A1 GP'de Portekiz Takımı için yarışan ve 12 yıl sonra ilk kez tek koltuklu bir aracı süren Filipe Albuquerque, 0.625 saniye geride üçüncü oldu.

Son anda DS Techeetah ile piste çıkacağı açıklanan Nicolas Lapierre, güçlü bir seans geçirdi ve Albuquerque'in hemen gerisinde dördüncü sırada yer aldı.

BMW için piste çıkan Indy Lights sürücüsü Kyle Kirkwood, etkileyici bir seans geçirdi ve beşinci sırada yer aldı. Onu Venturi'nin yedek pilotu Norman Nato takip etti. Nato, Mercedes motoru kullanan sürücüler arasında en iyisiydi.

Jake Hughes, Mercedes fabrika takımı ile piste çıktı ve yedinci oldu. Markanın DTM'deki yeni sürücüsü Lucas Auer ise sekizinci sırada yer aldı.

Kelvin van der Linde günü dokuzuncu sırada tamamlarken onu Japonya F3 şampiyonu Sacha Fenestraz takip etti.

W Series şampiyonu Jamie Chadwick, Jaguar'la katıldığı Formula E testini 13. sırada tamamladı.

Charles Leclerc'in kardeşi Arthur 19. olurken, kadın pilot Alice Powell 21. oldu.

Test sonuçları:

Poz. # Sürücü Takım Derece Fark Tur
1 2 Nick Cassidy Virgin 1:16.467   29
2 7 Sergio Sette Camara Dragon 1:16.930 0.463 42
3 25 Filipe Albuquerque DS Techeetah 1:17.092 0.625 36
4 13 Nicolas Lapierre DS Techeetah 1:17.116 0.649 35
5 28 Kyle Kirkwood BMW 1:17.272 0.805 33
6 19 Norman Nato Venturi 1:17.302 0.835 48
7 17 Jake Hughes Mercedes 1:17.303 0.836 35
8 27 Lucas Auer BMW 1:17.327 0.86 42
9 66 Kelvin van der Linde Audi 1:17.360 0.893 41
10 51 Sacha Fenestraz Jaguar 1:17.490 1.023 33
11 5 Dani Juncadella Mercedes 1:17.594 1.127 45
12 11 Mattia Drudi Audi 1:17.703 1.236 36
13 20 Jamie Chadwick Jaguar 1:17.721 1.254 45
14 22 Mitsunori Takaboshi Nissan 1:17.799 1.332 39
15 36 Thomas Preining Porsche 1:17.904 1.437 38
16 64 Pipo Derani Mahindra 1:17.941 1.474 37
17 23 Jann Mardenborough Nissan 1:17.942 1.475 38
18 6 Joel Eriksson Dragon 1:18.019 1.552 36
19 48 Arthur Leclerc Venturi 1:18.076 1.609 38
20 94 Sam Dejonghe Mahindra 1:18.141 1.674 44
21 4 Alice Powell Virgin 1:18.301 1.834 39
22 33 Antonio Fuoco NIO 1:18.825 2.358 41
23 3 Daniel Cao NIO 1:19.234 2.767 42
24 18 Frederic Makowiecki Porsche 1:19.374 2.907 40
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Marakeş çaylak testi
Pilotlar Nick Cassidy
Takımlar Virgin Racing
Editör Valentin Khorounzhiy

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