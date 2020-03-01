Formula E çaylak testi: Cassidy tur rekoruyla en hızlısı

Cassidy, 2020 Dragon FE sürücüsü Nico Muller'in Audi ile 2018 çaylak testinde kırdığı önceki rekoru, 1:16.910 yaparak kırdı.

Cassidy'nin bu turunun ardından geçen yıl Formula 2'de yarışan Sergio Sette Camara da 1:17'nin altına indi. Ancak Camara'nın turu, 0.020 saniye daha yavaştı.

Cassidy daha sonra tekrar piste çıktı ve testin son anlarında 1:16.467 yaparak rahat şekilde seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Camara seansı ikinci sırada tamamlarken, 2008 yılında A1 GP'de Portekiz Takımı için yarışan ve 12 yıl sonra ilk kez tek koltuklu bir aracı süren Filipe Albuquerque, 0.625 saniye geride üçüncü oldu.

Son anda DS Techeetah ile piste çıkacağı açıklanan Nicolas Lapierre, güçlü bir seans geçirdi ve Albuquerque'in hemen gerisinde dördüncü sırada yer aldı.

BMW için piste çıkan Indy Lights sürücüsü Kyle Kirkwood, etkileyici bir seans geçirdi ve beşinci sırada yer aldı. Onu Venturi'nin yedek pilotu Norman Nato takip etti. Nato, Mercedes motoru kullanan sürücüler arasında en iyisiydi.

Jake Hughes, Mercedes fabrika takımı ile piste çıktı ve yedinci oldu. Markanın DTM'deki yeni sürücüsü Lucas Auer ise sekizinci sırada yer aldı.

Kelvin van der Linde günü dokuzuncu sırada tamamlarken onu Japonya F3 şampiyonu Sacha Fenestraz takip etti.

W Series şampiyonu Jamie Chadwick, Jaguar'la katıldığı Formula E testini 13. sırada tamamladı.

Charles Leclerc'in kardeşi Arthur 19. olurken, kadın pilot Alice Powell 21. oldu.

Test sonuçları: