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Formula E / Son dakika

Formula E bütçe sınırı, verimsiz harcamaları durdurmalı

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Formula E bütçe sınırı, verimsiz harcamaları durdurmalı
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör

Formula E Patronu Jamie Reigle, şampiyona için planlanan bütçe sınırının bazı takımların yaptıkları "verimsiz harcamaları" durdurması gerektiğini, finansal kısıtlamalar getirmemenin bir bahanesinin olamayacağını söyledi.

Formula E'nin şu ana kadar geride kalan 6 sezonunda takımların harcamaları düzenli bir şekilde arttı ve günümüzde lider takımların harcamalarının yıllık 40 milyon Pound'a ulaştığı düşünülüyor.

Formula E, 2022'deki Gen3 kurallarıyla birlikte uygulanması için yeni bir ticari model üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar yeni kuralları kabul eden tek takım Mahindra Racing oldu.

Audi ve BMW, 2021 sezonu sonunda Formula E'den ayrılacaklarını duyurdular. FIA, Gen3 araçlarıyla yarışmak isteyen takımların anlaşmayı kabul etmesi için son tarihi 31 Mart olarak belirledi.

Motorsport.com'a konuşan Reigle, ana hedeflerinden birisinin yapısal bir bütçe sınırı olduğunu ve pandemi nedeniyle bu çalışmaların hız kazandığını söyledi.

Riegle, "Henüz finansal kurallarda yaptığımız değişiklikler konusunda anlaşma sağlanmadı ancak takımlar ve FIA ile üzerinde çalıştığımız iki öncelikten birisi bu ve Gen3 modeli için anlaştığımız ticari model."

"Gerçek bu. Ben bu görevde oldukça yeniyim (2019 Eylül'de başladı) ancak Formula E takımında bir sezonu geçirmenin maliyeti, birinci ve ikinci sezona göre oldukça yüksek."

"Bunun bazı iyi sebepleri ve aynı zamanda rekabet nedeniyle ortaya çıkan enflasyon var."

"COVID öncesinde başka sporlarda olsa da motor sporlarında bütçe sınırı ya da finansal kuralları hayata geçirmek gerçekten zordu."

"Ancak artık düşünce yapıları daha çok bu konuya odaklandı. Yedek parça ya da ortak yeni parça kısıtlaması gibi bazı teknik kurallar var."

"Bunların harcamalar üzerinde hafifletici etkisi olacak. Bunu bütçe sınırı ile birleştirebilirsek, o zaman gerçekten sağlam bir sisteme sahip oluruz." dedi.

 

Daha önceden Manchester United futbol takımının ticari direktörü olan Reigle, 2020 Nisan ayından sonra takımlarla yaptıkları görüşmelerin ardından daha sürdürülebilir iş modelinin gündeme geldiğini ve bazı takımların harcamalarını düşürmeleri gerektiğini söyledi.

Reigle, "Bana göre, resmi bir bütçe sınırını spora getirmemenin bir bahanesi yok. Bunu yapmamız gerek ve yapmalıyız. Bu, şampiyona için sağlıklı bir şey."

"Yapılan harcamalardan bazılarının araçları daha hızlı hale getirecek ya da üreticilerin ya da takımların diğerlerinden ayrışmasını sağlayacak verimli harcamalar olmadığı çok açık."

"Bu tür alanlardaki harcamaları çözmemiz lazım. Audi ve BMW'nin ayrılığı bu tür şeylerin hayata geçmesini önemli hale getirdi."

"İyi haber, bunun beklenmedik bir şey gibi bir anda gelmemiş olması. Uzun bir süredir bu konu üzerinde çalışıyorduk."

"Bu değişiklikleri uygulamak için iyi bir temele sahibiz. Anlaşma imzalanana kadar asla, asla dememek lazım ancak iyi hislere sahibim." dedi.

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Editör Matt Kew

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