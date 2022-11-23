Formula E, batarya sorunlarının çözüldüğünden emin

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Formula E'nin önümüzdeki dört sezonu için yeni batarya kurallarının yürürlüğe girmesiyle birlikte Williams Advanced Engineering, Gen1 batarya paketini de üretmiş olan McLaren Applied Technologies'den batarya ihalesini aldı.

Ancak yeni Gen3 aracını geliştirmek için çalışan birçok üreticinin batarya testleri esnasında sorunlar yaşadığına dair endişe verici raporlar mevcuttu.

Raporlarda genel olarak hücrelerin aşırı ısınmasının bozulmaya ve değer kaybına neden olduğu ifadeleri yer almaktaydı; bu nedenle de batarya ambalaj tasarımında bir değişikliğe gidildi.

Autosport'a verdiği röportajda apılan değişikliklerin işe yaradığını doğrulayan Reigle, Aralık ayında Valencia'daki Ricardo Tormo Pisti'nde yapılacak sezon öncesi testi öncesinde "endişelerin giderilmesini" umuyor.

Reigle, "Basit bir ifadeyle, hücrelerin içinde bulunduğu ambalajda bazı sorunlar vardı ve bu da ambalajı değiştirmemiz gerektiği anlamına geliyordu. Dolayısıyla test programlarında gecikmeler oldu."

"Normalde aracı test ediyor olurdunuz, belli bir kilometre yapmış olurdunuz, Aralık ayında Valencia'ya giderdik ve ardından Meksika'da yarışırdık, normal bir yılda değişiklik yapmazdınız."

"Ancak hücre paketleriyle ilgili bazı zorluklar yaşadığımız için herkesin programı biraz gecikti ve Meksika'ya yaklaşırken ancak bir şeyleri yoluna koyabiliyoruz."

"Ortak sorunlar ve bireysel zorluklar var. Şirket içi görüşmelerimizde ekiplere her zaman hatırlattığım şey, bireysel zorluklara değil ortak zorluklara odaklandığımızdan emin olmak. Neyse ki hücre paketleri ile ilgili sorunu çözdük, artık bu konuda büyük bir endişe yok." dedi.

Mahindra Gen3 Photo by: Mahindra Racing

Kasım ayının başlarında Dünya Motor Sporları Konseyi'nin e-oylamasının ardından Formula E, sezonun ilerleyen dönemlerinde aracın şarj edilebileceği pit stopların devreye gireceğini duyurdu. Format, bataryayla ilgili sorunlardan dolayı ilk yarışlarda devreye giremeyecek.

Bu konu hakkında konuşan Reigle, "Karşılaştığımız zorluk, takviye şarj cihazı olarak adlandırdığımız yarış içi şarj cihazlarının ve akülerin aynı tedarikçi tarafından üretilmesi" dedi.

"Akülerin iyi olduğundan emin olmaya öncelik vermeli ve aküleri şarj cihazları için hazır hale getirmek için çalışmalıyız."

"Bunlar Meksika'ya kadar hazır olabilir ama sonuçta ciddi değişikliklerden söz ediyoruz. Bu yüzden Valencia'da test yapmak ve Meksika'da bu formatta yarışmak gerçekten mantıklı mı bilmiyorum"

"Belki de 9. sezonu [2022-23], performansta oldukça önemli bir artış olan Gen3 otomobilinin yeteneklerini göstermenin bir yolu olarak kullandıktan sonra yeni formatlar getirmeliyiz."

"Dediğim gibi, yeni formata geçecek altyapıya sahibiz, ancak kendimizi zorlamak yerine her şeyin doğru şekilde uygulanabileceğine emin olmak için beklemeliyiz. İki yarış birden düzenleyeceğimiz hafta sonları mevcut, bu iyi bir fırsat." dedi.