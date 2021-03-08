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Formula E / Son dakika

Formula E, Audi’nin takım lisansı satışının kontrolünü alıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

İlgilenen taraflar doğrudan üreticiyle iletişime geçiyor olsa da Formula E Operations (FEO), anlaşılan satış tarihini geçirmesi sebebiyle, Audi takımının lisansının satışını devraldı.

Formula E, Audi’nin takım lisansı satışının kontrolünü alıyor

Valencia’daki sezon öncesi testleri sırasında Audi, 2021 sezonunun sonunda şampiyonayı bırakma kararını açıklamıştı.

Takımın, bir lisans sahibi olarak giriş haklarını satma hakkı vardı, ancak anlaşmaya varılamadığı için buradan para kazanma şanslarını kaybetmiş oldular.

Çeşitli taraflarla konuşulmasına rağmen kontrat, verilen tarihten önce tamamlanamadı.

Audi’nin konuyla ilgili yayınladığı beyan ise şu şekilde: ‘’Planladığı gibi, bu sezon fabrika takımımız Audi Sport ABT Schaeffler’in başarılı dahiliyetinin son sezonu olacak ve sezonun sonunda, kurallarda belirtildiği üzere lisans FEO’ya geçecek.’’

‘’Çeşitli taraflar ile konuşmalar geçti, ancak farklı sebeplerden dolayı herhangi bir kontrat imzalanamadı.’’

Motorsport.com'a konuşan takım patronu Allan McNish konuyla ilgili, ‘’Doğal olarak tarih sınırlamaları var. Teknik tarih sınırlamalarının yanında, kontratlar için de bu sınırlama mevcut.’’

‘’Aralık ayında spordan çıkacağımız belli olduğu zaman, çok sayıda görüşmelerimiz oldu.’’

‘’Takımın ve varlığının daha sonra da korunacağına emin olmamız gerekiyordu fakat zaman çizelgesinden dolayı bunu başaramadık.’’ dedi.

Audi, 2017-18 sezonununda ABT Schaeffler’in tam kontrolünü almış ve ekibe üç sezon boyunca teknik destek sağlamıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapılmasa da ABT, ilgilenen alıcılardan biri olarak bildirildi.

Bir Audi sözcüsü Motorsport.com’a konuşarak, ABT’nin Formula E’de Volkswagen Group olmayan bir partnerle birliktelik kurabileceğini açıkladı.

Audi bu sezon için Formula E’deki zamanı boyunca ilk defa kendi güç ünitesini geliştirdi.

Şirket, müşteri ekibi Envision Virgin Racing’e 2022’de sonra eren Gen2 kuralları boyunca tedarikçilik yapmaya devam edecek.

Audi sürücüleri Rene Rast ve Lucas di Grassi ise özel olarak FE takımıyla değil ancak üreticiyle sözleşmeliler.

Di Grassi Motorsport.com’a, FE’de kalmak istediğini ve iki-üç takımla görüşmeler yaptığını aktardı.

‘’İstediğimi yapmak konusunda özgürüm. Önceliğim rekabetçi bir çevrede kalmak olacak, bu kesin.’’

‘’Şimdiden iki-üç takımla konuşuyorum. Tecrübemle birlikte onlarla çalışmam ve devam etmem konusunda benimle ilgileniyorlar.’’

‘’Şimdi en iyi seçeceğin hangisi olduğuna nasıl yapacağıma, kendimi gelecekte nerede görmek istediğime karar vermeliyim.’’

‘’Sekizinci sezon altı ay içinde testlerle başlıyor yani kararımı verip, ilerlemeliyim.’’

 

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Lynn, Diriyah’daki Formula E yarışında geçirdiği kazadan sonra tamamen iyi

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Lynn, Diriyah’daki Formula E yarışında geçirdiği kazadan sonra tamamen iyi
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Editör Matt Kew

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