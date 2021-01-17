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Formula E / Son dakika

Formula E: "Audi ve BMW'nin ayrılığı, seriye katılım için daha fazla istek uyandırdı"

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Formula E: "Audi ve BMW'nin ayrılığı, seriye katılım için daha fazla istek uyandırdı"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Serinin yönetim kurulu başkanı Jamie Reigle'a göre Audi ve BMW'nin Formula E'den ayrılma kararı, seriye ilgi duyan takımların katılım isteğini artırdı.

İki Alman üretici birden iki gün arayla Formula E'den 2021 sezonu biter bitmez ayrılacaklarını kamuoyuna duyurmuşlardı.

Böylece seride ana araç üreticisi olarak sadece Nissan, DS, Mercedes, Jaguar, Porsche ve Mahindra kalırken, NIO 333 ve Dragon takımları da kendi güç ünitelerini üretmekteler.

Ancak bu ayın başında yapılan açıklamalarda, Gen3 kurallarının başlangıcı ile beraber McLaren, ekstra değerlendirmeler yaparak, FE'ye 2022'den itibaren katılacağına dair bir anlaşma imzaladı. 

Bu hafta yapılan açıklamalara göre de Alpine ve Lotus, "Alpine'in motor sporları platformundaki etkisini artırmak" amacıyla beraber FE'ye katılma üzerine araştırmalarda bulunmakta.

Motorsport.com'a konuşan Reigle, Audi ve BMW'nin ayrılığının, griddeki maksimum 12 takım kapasitesini doldurmak amacıyla yeni katılımcılar bulunmasını hızlandırabileceğini söyledi.

Reigle'ın açıklamaları şu şekilde: "Audi ve BMW'nin aldıkları kararlarda ilgi çekici olan kısım, kararların açıklamaları ve FE için bunların ne anlam ifade ettiği oldu. Benim açımdan bu, oldukça ilgi çekici bir şey yarattı."

"Daha önce bize 'Geçmişte Formula E'ye katılmak, güç ünitesi için yapılan yatırımın seviyesi, griddeki rekabetin seviyesi, çoktan orada bulunan üreticiler arasında fark yaratma konuları nedeniyle zor olabilirdi' diyen diğer üreticilerle de görüşme halindeyiz."

 

"Aslında, gridde birkaç boş yerin olması ve orada olacağını garanti eden birkaç ismin olmasının yanında, bizim de - FE Operasyonları, FIA ve takımlar - bütçe sınırı konusunda ve bu sınırı uygulamak konusunda oldukça ciddi olmamız, yatırım profilini değiştiriyor. Bunun hakkında gayet iyi hissediyorum."

Reigle, FE'nin şu andakine göre daha az üreticiyle, daha başarılı olabileceğini de belirtti.

"Hiçbir zaman sizin gözlerinizin içine bakıp 'Audi ve BMW gittiği için çok mutluyum' diyemem. Şurası net ki onlar gerçekten inanılmaz bir yarış geçmişine sahip olan inanılmaz markalar. Onların şampiyonada olmasını tercih ederdik. Bu bir gerçek."

"Son birkaç ay çok ilgi çekici oldu. Tabii ki de Aralık başında zorlu bir hafta geçirdik - Almanya'daki iki arkadaşımızdan iki açıklama ve iki karar geldi."

"Bunu saklayamam; karar olarak oldukça üzücüydü. Hiçbir şekilde bunun tamamen sürpriz veya şaşırtıcı olduğunu söyleyemem."

"Formula E'de biz, nasıl ölçtüğünüze de bağlı olarak, yedi ile dokuz arasında uluslararası üreticiye sahibiz. Şampiyonadaki katılımcıları göz önüne aldığınızda bu rakam oldukça büyük. Bence bundan daha düşük bir sayıyla da başarılı olabiliriz."

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Seri Formula E
Editör Matt Kew

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