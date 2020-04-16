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Formula E / Son dakika

Formula E, askıya alma süresini Haziran sonuna kadar uzattı

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Formula E, askıya alma süresini Haziran sonuna kadar uzattı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Nis 2020 19:24

Formula E, koronavirüs nedeniyle sezonu Haziran ayı sonuna kadar askıya alma kararı aldı ve bu, Berlin yarışının da gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor.

Formula E ve FIA, COVID-19'un dünya çapında artan etkisine yanıt olarak 2019/20 sezonunu geçici olarak askıya almaya karar vermişlerdi.

Renk kodlu bir bayrak sistemi de başlatan Formula E, Haziran ve Temmuz aylarını başlangıçta yeşil bayraklı aylar olarak kabul etmişti. Yani 21 Haziran'daki Berlin E-Prix'si ile sezonun tekrar başlaması planlanıyordu.

Ancak Formula E tarafından bugün yapılan açıklamada, Haziran ayının şimdi "kırmızı" bayrakla işaretlendiği duyuruldu. Temmuz ayındaki New York ile Londra yarışları ise "sarı" bayrak statüsüne alındı. A

Açıklamada, "Mayıs ve Haziran aylarında kırmızı bayrak uygulandığını (hiçbir yarış olmayacağını gösteren bayrak) doğrulayabiliriz. Yani Berlin E-Prix, 21 Haziran'da yapılmayacak. Temmuz, sarı bayraklı bir ay haline geldi."

"Mümkün olan en kısa sürede yarışa geri dönmeyi hedefliyoruz. Ama tüm karar verme sürecindeki önceliğimiz, personelimizin ve tüm Formula E takiplerinin, üreticilerinin, partnerlerinin, sürücülerin, taraftarların, yarıştığımız yerdeki vatandaşların ve halkın sağlığı ile güvenliği olmalı."

"Sezonu mümkün olan en çok sayıda yarışla bitirmek için mevcut tüm seçeneklere bakıyoruz." denilirken, yarışların kapalı kapılar ardında yapılabileceğini ya da normal yarış pistinde gerçekleşebileceğine yer verildi.

Ayrıca bazı hafta sonları iki yarış olabileceği ve sezonun normalden daha sonra bitebileceği de eklendi.

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Seri Formula E
Editör Matt Kew

Yarış merkezi

Jakarta ePrix

Jakarta ePrix

5 Haz - 6 Haz
Son sonuçlar Puan Durumu

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