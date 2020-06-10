Formula E aracını test edecek olan Rast, Abt'ın yerini alabilir

Audi Formula E pilotu Daniel Abt, koronavirüs döneminde gerçekleştirilen Formula E Race at Home Challenge sanal serisinin Berlin yarışında yerine başkasını yarıştırdığı için 10.000 Euro para cezası aldı ve yarıştan diskalifiye edildi. Kısa bir süre sonra da Audi, Abt ile yollarını tamamen ayırdığını açıkladı.

Bu, 2019/20 sezonunun geri kalanı için takımda Lucas di Grassi'nin yanında boş bir koltuk bıraktı ve Audi'nin DTM'den çekilmesinin ardından bu koltuk için adaylardan birisi de Rast oldu.

Rast'ın tek Formula E deneyimi, 2016 yılında Berlin E-Prix'de Team Aguri takımıyla tek seferlik sürüş yapmasıydı. Ancak Audi, 33 yaşındaki Rast'ın gelecek ay Lausitzring'de özel bir test yapacağını duyurdu.

Formula E, Şubat ayındaki Marakeş E-Prix'den bu yana henüz resmi takvimi yayınlamadı ve Rast'ın seride yarışma ihtimali, DTM'deki ana taahhütleriyle herhangi bir çatışma olup olmayacağına bağlı olacak

Motorsport.com tarafından FE'ye ilgi duyup duymadığını sorduğunda Rast, “Şimdilik tek plan Temmuz başında Lausitzring'de test yapacak olmam."

“Resmi Formula E takvimi olmadığı sürece Formula E'de yarışıp yarışmayacağımı gerçekten planlayamayız. Çünkü DTM ve Formula E takvimleri çakışıyorsa, Formula E'de yarışamam çünkü şu anda ana önceliğim DTM. Her şey takvime bağlı."

“Ama kesinlikle Formula E'de yarışmakla ilgileniyorum. Bu, en iyi şampiyonalardan biri ve Audi DTM'den ayrılırken, temelde bir fabrika programı olarak Audi ile devam edebileceğim tek seçenek de bu.” dedi.

Audi'nin bir başka DTM sürücüsü olan Nico Muller'in de Audi koltuğu için bir aday olduğu düşünülüyordu, ancak 28 yaşındaki sürücü, sezonun kalan kısmı için Dragon'da yarışmaya devam edeceğini doğruladı.

Motorsport.com da dahil olmak üzere gazetecilere verdiği demeçte, "Bu yıl DTM'i yapmaya kararlıyım. Benim ilk önceliğim bu. Ve ikinci önceliğim açıkça Dragon ile Formula E sezonunu tamamlamak ve tüm sezon için onlarla anlaşmam var."

“Şu anda bunun olacağını sanmıyorum. Bitirmemiz gereken bir iş var ve sonra ortaya neler çıkacağını göreceğiz. Ama şu anda mevcut programlarıma tamamen bağlıyım ve umarım her ikisinde de başarılı oluruz. ”